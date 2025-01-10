Veri Odaklı Çözümlerle Geleceğe Hazırlık

3DEXPERIENCE platformu, otomotiv sektöründe karmaşık süreçlerin yönetilmesi, verimlilik artışı sağlanması ve işletme genelinde iş birliğinin kolaylaştırılması için tasarlandı. Platform, gerçek zamanlı bilgi paylaşımıyla mühendislik süresini, teslim sürelerini ve maliyetleri düşürürken, gelir akışını artırıyor. Ayrıca parça kullanımını maksimize ederek ürün kalitesini artırıyor ve düzenleyici zorlukların üstesinden gelinmesine destek oluyor.

Volvo Cars, hali hazırda kullanılan CATIA uygulamalarını ve diğer veri kaynaklarını bu platforma entegre ederek, tasarım ve geliştirme süreçlerini daha sorunsuz ve iş birliğine dayalı bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Elektrikli Araç Dönüşümüne Teknolojik Destek

Volvo Cars mühendisleri, 3DEXPERIENCE platformu sayesinde kaliteyi artırmanın yanı sıra şu avantajlardan faydalanacak:

Parça Yeniden Kullanımı: Tasarımları optimize ederek maliyet ve kaynak verimliliği sağlama.

Tasarımları optimize ederek maliyet ve kaynak verimliliği sağlama. Sorun Yönetimi: Ürün geliştirme sürecinde aksaklıkları minimize etme.

Ürün geliştirme sürecinde aksaklıkları minimize etme. Test ve Doğrulama: Test döngülerini hızlandırarak gereksinimlere uygunluk ve izlenebilirlik sağlama.

Test döngülerini hızlandırarak gereksinimlere uygunluk ve izlenebilirlik sağlama. Çözüm Deneyimleri: “Efficient Multi-Energy Platform,” “Global Modular Architecture,” “Smart, Safe & Connected” ve “Sustainable Multi-functional Vehicle” gibi sektör odaklı çözüm deneyimleriyle ileri düzeyde mühendislik çözümleri geliştirme.

Dassault Systèmes’ten Destek

Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite Sektörü Başkan Yardımcısı Laurence Montanari, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Volvo Cars, yenilikçi araç deneyimleri sunma konusunda mükemmel bir performans sergiliyor. 3DEXPERIENCE platformu, donanım ve yazılım geliştirme süreçlerini entegre ederek bu dönüşümü destekleyecek.”

Elektrikli Gelecekte Stratejik Adımlar

Tamamen elektrikli araç üreticisi olma hedefiyle ilerleyen Volvo Cars, Dassault Systèmes ile iş birliğini genişleterek bu hedefe bir adım daha yaklaştı. Şirket, yenilikçi teknolojileri kullanarak sürdürülebilir ve bağlantılı mobilite çözümleri sunmayı amaçlıyor.