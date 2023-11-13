Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2430 Sokak içerisinde park halinde bulunan Halit Kara’ya ait 02 HV 553 plakalı kamyonetin aküsü gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Sabah oğlu Semih Kara ile birlikte işe gitmek için kamyonete binen Halit Kara, kontağı çevirdiğinde aracın elektriği olmadığını fark etti. Araçtan inen Semih Kara, akünün yerinde olmadığını fark edince Vizontele filmindeki gibi ‘Baba akü yok’ sözlerini kullandı.

Akünün çalınmasından dolayı işe yürüyerek gitmek zorunda kalan Halit Kara, “Sabah 7’de evden annemin yanından çıktım, arabanın kapısını açarak arabaya bindim. Kontağı açtım ki elektrik yok. Çocuğa arabadan in bir bak arabanın aküsüne falan yerinde mi dedim, baba akü yok dedi. Filim gerçek oldu yani. Polisi aradım, polis de size ekip göndereceğim dedi bekledim, gelen kimse olmadı, onun için ben de kaldım bu şekilde. Bir akü sordum 4 bin TL. Yani bizim deprem bölgesinde olmamıza rağmen bizim bu sıkıntılarımız bizlere yetmiyormuş gibi bir de bu hırsızlıkla uğraşıyoruz yani. Gece zaten tedirgin yatıyoruz bir de gece yatmayıp bir de bunları mı bekleyelim, ayıptır yani” dedi.

"Baba akü yok" diyen Semih Kara ise “Babam kontağı açtı elektrik gelmiyordu, ’babam aşağıya in bir bak’ dedi, ben de indim, baba akü yok dedim. Akümüzü çalmışlar. Yani akümüzü getirsinler, 4 bin TL masraf. İşe gideceğiz sabah sabah böyle olmuyor, ayıp yani. Film gerçek oldu” diye konuştu.