Proje kapsamında konutlar dört ayrı grupta değerlendiriliyor. Dördüncü grupta yer alan Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde ise 90 konutun tahsis edilmesi öngörülüyor. Proje alanındaki konutlar dronla havadan görüntülenirken, bölgedeki kira fiyatlarıyla sosyal konutlarda belirlenen bedeller arasındaki fark dikkat çekti.

Arnavutköy’de sosyal konut kiraları ne kadar?

Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde projeye dahil edilen konutlarda 2+1 daireler için aylık 12 bin ila 17 bin TL, 3+1 daireler için ise 15 bin ila 18 bin TL arasında tahsis bedeli belirlendi.

Bölgedeki mevcut kiralık konut fiyatlarının ise sosyal konutlara kıyasla daha yüksek seviyelerde olduğu belirtiliyor. Gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, benzer özellikteki konutların bölgede yaklaşık 25 bin ila 40 bin TL arasında kiraya verildiğini ifade etti.

Piyasanın kira dengesi değişebilir

Sosyal konut projesinin yalnızca hak sahiplerine uygun fiyatlı konut imkanı sunmakla kalmayıp, bölgedeki kira piyasasını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Gayrimenkul danışmanı Demir, projenin ilerleyen dönemlerde genişletilmesi halinde piyasaya daha fazla uygun fiyatlı konut arzı girmesinin Arnavutköy’deki kira fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

İstanbul’da konut kiralarının yüksek seyretmesi nedeniyle, kamu destekli kiralık konut uygulaması özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Arnavutköy’deki 90 konutluk ilk etap ise projenin bölgesel etkisinin izlenebileceği önemli merkezlerden biri olacak.