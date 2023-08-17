Apostolos Andreas Manastırı’na turist götürmek için giden Mehmet Erol Muavili isimli kişi, manastırda görevli papazın yanına giderek kelime i şehadet'i alet ederek uygunsuz davranışlar sergiledi. Sonrasında çektiği videoyu da sosyal medyada paylaştı.

Yaşananlara kısa sürede tepkiler çığ gibi büyürken, Mehmet Erol Muavili, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

VATANDAŞ KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Videonun kaldırılması sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Muavili, paylaşımının farklı noktalara taşınmaması için videoyu kaldırdığını, paylaşımda herhangi bir suç varsa kamuoyundan özür dilediğini duyurdu.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama

Yasal işlem başlatıldığının altını çizen Oğuz, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemizde önemli dini ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilen Dipkarpaz da bulunan Apostolos Andreas kilisesinde bir şahıs tarafından video çekimi yapılarak yayınlanmıştır.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini özgürlüklerde ve ibadetlerde birçok çeşitlilik vardır. Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur.”