Avrupa karayolu taşımacılığında sektörün önde gelen firmalarından olan, deniz ve havayolu taşımacılığında ise hizmetini tüm dünyaya yayan EvoLog, 10’uncu yılını kutluyor. 2013 yılından beri uluslararası karayolu ve intermodal taşımacılığı ile tedarik zincirine uçtan uca çözümler sunan firma; teknolojik altyapısı, sürdürülebilir iş modeli ve finansal gücüyle pazardaki konumunu her geçen gün ileriye taşıyor. Faaliyetlerine başladığı ilk günden bu yana her yıl ortalama yüzde 30’luk bir büyüme kaydeden EvoLog, 2022’de Azerbaycan’da açtığı ofisi ve İstanbul Çatalca Lojistik Merkezi ile pazar ve ürünlerini çeşitlendiriyor.