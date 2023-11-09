Kastamonu’nun Küre ilçesinde, ilçe merkezi girişinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan akıllı kavşağı kullanan vatandaşlar, yetersiz yönlendirme sebebiyle yollarını kaybederken, kavşak içerisinin dar olması sebebiyle büyük araçlar dönüş yapmakta güçlük çekiyor. Sürücülerin gidecekleri yönü bulmakta güçlük çektiğini ifade ettikleri kavşak havadan görüntülendi. Görüntülerde kavşakta çok fazla bağlantı yolu olduğu görülüyor. Sürücüler kış mevsiminde kavşağın kendileri için büyük problemler doğuracağını düşündüklerini söyledi.