Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli önünde Filistin’e destek eylemi

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında can kaybı 10 bini aşarken, dünya genelindeki birçok Yahudi grup ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor. ABD’nin New York kentindeki Liberty Adası’nda yer alan ülkenin simgelerinden Özgürlük Heykeli önünde Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi. Barış için Yahudilerin Sesi (JVP) adlı grubun çağrısıyla toplanan yaklaşık 500 kişi, Özgürlük Heykeli önünde pankart açıp oturma eylemi yaptı. Gazze’de ateşkes yapılmasını isteyen eylemciler, “Bütün dünya izliyor”, “Filistinliler Özgür Olmalı” ve “Bir Daha Hiç Kimse İçin Asla” yazılı pankartlar açtı.

Barış için Yahudilerin Sesi grubu, New York’ta 27 Ekim’de bir gösteri daha düzenlemiş, gösteriye ateşkes mesajlarının yer aldığı siyah tişört giyen yüzlerce kişi katılmıştı. Cumartesi günü ise on binlerce kişi Washington DC.'de Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirirken, New York, Seattle ve birçok şehirde yürüyüş yapılmıştı.