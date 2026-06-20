S.S. Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısında mevcut yönetim, üyelerin oylarıyla ibra edildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Başkan Hüseyin Kaya ve yönetimi ile kooperatif üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, yönetim kurulunun faaliyetleri ile kooperatifin mali durumu değerlendirildi.

Genel kurulda faaliyet raporu, gelir-gider hesapları ve bilanço raporları okunarak üyelerin görüşüne sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından raporlar kabul edildi. Toplantıda ayrıca kooperatifin yeni dönemde uygulayacağı tahmini bütçe de üyelerin onayından geçti.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada Kooperatif Başkanı Hüseyin Kaya ve yönetim kurulu, mali ve idari açıdan ibra edildi.