Öğrencilerin eğitim yolculuğunun her aşamasında destek olan Sincan Belediyesi, tercih sürecinde de gençlerin yanında yer aldı.

Sincan Belediyesi üniversite hayali kuran gençlere destek vermeye devam ediyor. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak, adayları alanında uzman rehber öğretmenler ve tercih danışmanlarıyla buluşturuyor. Öğrenciler, puanları ve başarı sıralamalarına uygun üniversite ve bölüm tercihlerini uzmanların rehberliğinde gerçekleştiriyor.

Sincan Belediyesi YKS günü sınav merkezlerinde öğrencilere simit ve meyve suyu ikramında bulundu. Sınavın ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın katılımıyla piknik etkinliği düzenlendi.

Tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmayan Sincan Belediyesi, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle adaylara yardımcı oluyor. Uzman rehber öğretmenler ve tercih danışmanları eşliğinde yürütülen hizmet kapsamında öğrenciler; puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve üniversitelerin kontenjanları göz önünde bulundurularak kendilerine en uygun üniversite ve bölümleri belirleyip tercihlerini yapıyor.

Millet Kıraathanelerinde sürdürülen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler bu zorlu maratonda her zaman yanlarında olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.