Harun Reşit Tığlı

Et, süt, balık, dondurulmuş gıdalar, yaş meyve-sebze, ilaçlar, aşılar, biyolojik ürünler ve bazı kimyasalların üretimden tüketiciye kadar belirlenen sıcaklık aralığında taşınması ve depolanması, soğuk zincirin temelini oluşturuyor. Zincirin herhangi bir halkasında yaşanacak birkaç derecelik sıcaklık sapması bile milyonlarca liralık ürün kaybına, halk sağlığı risklerine ve ihracat sorunlarına yol açabiliyor.

Türkiye, coğrafi konumu sayesinde Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya arasında önemli bir lojistik üs konumunda bulunuyor. Özellikle yaş meyve-sebze, et ve süt ürünleri ihracatında güçlü bir potansiyele sahip olan ülkemiz, son yıllarda frigorifik araç filosunu ve soğuk depo yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Buna rağmen sektör temsilcileri, artan enerji maliyetleri, nitelikli personel eksikliği, yüksek ekipman yatırım maliyetleri ve denetimlerde standardizasyon ihtiyacının sektörün en önemli sorunları arasında yer aldığını vurguluyor.

Soğuk zincirin en kritik unsurlarından biri frigorifik araçlardır. Bu araçlar sıradan kamyon veya tırlardan farklı olarak yüksek yalıtıma sahip kasalar ve güçlü soğutma sistemleriyle donatılır. Taşınacak ürünün özelliğine göre sıcaklık sürekli sabit tutulur. Örneğin dondurulmuş ürünler genellikle -18°C ve altında, taze et ve süt ürünleri 0 ila +4°C, ilaç ve aşıların önemli bir bölümü ise +2 ile +8°C arasında taşınmaktadır. Bazı biyoteknolojik ürünlerde ise çok daha düşük sıcaklıklar gerekebilmektedir.

Ancak yalnızca aracın soğutmalı olması yeterli değildir. Araç yükleme öncesinde ön soğutmaya alınmalı, kapılar gereksiz yere açık bırakılmamalı, yükleme süresi minimum seviyede tutulmalı ve ürünlerin hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde istiflenmesi sağlanmalıdır. Günümüzde gelişmiş lojistik firmaları GPS destekli sıcaklık takip sistemleri, dijital veri kaydediciler (data logger) ve uzaktan izleme teknolojileri sayesinde taşıma boyunca sıcaklığı anlık olarak takip edebilmektedir.

Soğuk zincirin diğer önemli halkasını ise soğuk hava depoları oluşturuyor. Ürünler depoya kabul edilirken kalite kontrolünden geçirilir, uygun sıcaklık ve nem koşullarında muhafaza edilir ve ürün gruplarına göre ayrı alanlarda depolanır. Özellikle et, balık, süt ürünleri ve meyve-sebzelerin aynı ortamda depolanmaması, çapraz bulaşmanın önlenmesi açısından büyük önem taşır. Depolarda sıcaklık ve nem değerlerinin sürekli kayıt altına alınması, hijyen kurallarına uyulması ve düzenli bakım yapılması hem kalite hem de yasal uygunluk açısından zorunludur.

Soğuk zincir lojistiğinde başarıyı belirleyen en önemli unsur, zincirin hiçbir aşamasında sıcaklığın kesintiye uğramamasıdır. Çünkü "soğuk zincirin kırılması" olarak adlandırılan durum, ürünün yeniden soğutulmasıyla dahi çoğu zaman telafi edilemez. Özellikle et, süt ürünleri, deniz ürünleri ve ilaçlarda meydana gelen sıcaklık sapmaları mikrobiyolojik riskleri artırırken ürünün raf ömrünü de önemli ölçüde azaltır. Bunun sonucu olarak hem ekonomik kayıp oluşur hem de tüketici sağlığı tehlikeye girer.

Türkiye'de soğuk zincire ilişkin uygulamalar tek bir yönetmelik altında düzenlenmese de farklı mevzuatlar çerçevesinde sıkı şekilde denetlenmektedir. Gıda tarafında Türk Gıda Kodeksi, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilaç tarafında ise İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) esas alınmaktadır. Uluslararası taşımalarda ise ATP Anlaşması kapsamında frigorifik araçların belirli teknik kriterleri sağlaması ve uygunluk belgelerine sahip olması gerekmektedir. Türkiye'de ATP kapsamında test ve belgelendirme süreçleri uzun yıllardır uygulanmaktadır.

Bununla birlikte sektörün çözüm bekleyen önemli başlıkları bulunuyor. Özellikle elektrik fiyatlarındaki artış soğuk depo işletmelerinin en büyük maliyet kalemini oluşturuyor. Frigorifik araç yatırımları standart araçlara göre çok daha pahalı olurken bakım, kalibrasyon ve teknik servis giderleri de işletme maliyetlerini artırıyor. Ayrıca yaz aylarında artan sıcaklıklar, uzun bekleme süreleri, sınır kapılarındaki gecikmeler ve şehir içi yoğun trafik de soğuk zincirin korunmasını zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre sektörün geleceğinde dijitalleşme belirleyici olacak. Yapay zekâ destekli rota planlamaları, IoT tabanlı sensörler, uzaktan sıcaklık izleme sistemleri, otomatik alarm mekanizmaları ve enerji verimli soğuk depolar hem ürün kayıplarını azaltacak hem de operasyon maliyetlerini düşürecek. Aynı zamanda sürdürülebilir lojistik anlayışı doğrultusunda çevreci soğutucu gazlar, elektrikli frigorifik araçlar ve yenilenebilir enerji destekli depolama sistemleri de önümüzdeki dönemin önemli yatırım alanları arasında gösteriliyor.

Sonuç olarak soğuk zincir taşımacılığı, yalnızca bir lojistik hizmeti değil; gıda güvenliğinin, halk sağlığının ve ekonomik sürdürülebilirliğin stratejik güvencesidir. Türkiye'nin güçlü lojistik altyapısını daha da ileri taşıyabilmesi için teknolojik yatırımların artırılması, mevzuat uygulamalarının etkinleştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü soğuk zincirde başarı, yalnızca ürünün değil; güvenin, kalitenin ve insan sağlığının da güvenle taşınması anlamına geliyor.