Mercedes-Benz Türk, lojistik sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği araçlarıyla müşterilerinin operasyonel verimliliğini desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Tur Transit Lojistik’e teslim edilen 50 adet Mercedes-Benz Actros L 1848 LS, uluslararası taşımacılık operasyonlarında yüksek performans, sürücü konforu ve toplam sahip olma maliyeti avantajıyla şirketin operasyonel gücüne katkı sağlayacak.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs ve Kamyon Satış Direktörü Didem Özensel, Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Çağdaş Özen, Satış Sonrası Hizmetler - Kamyon Teknik Grup Müdürü Mehmet Karal, Filo Satış Koordinatörü Mert Özer, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Sağdıç, Tur Transit Genel Müdürü Melis Yüksel, Proje Kargo Direktörü Serdar Atabek ve grup şirketlerinden Titan Proje Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Zeybek katıldı.

Teslimata ilişkin değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt "Lojistik sektörü, operasyonel verimlilik, toplam sahip olma maliyeti ve sürücü memnuniyetinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı dinamik bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürünlerimizi, satış sonrası hizmetlerimizi ve finansman çözümlerimizi bütüncül bir yaklaşımla sunuyoruz. Uluslararası lojistik sektöründe 45 yılı aşkın deneyime sahip Tur Transit Lojistik'in ihtiyaçları doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz 50 adet Mercedes-Benz Actros L 1848 LS’i teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni araçların Tur Transit Lojistik'e hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tur Transit Lojistik Genel Müdürü Melis Yüksel ise "Kuruluşumuzdan bu yana insana yatırım yaparak “Taşımacılık” ve “Lojistik”te üstün müşteri memnuniyeti kazandık. Uluslararası lojistik sektöründe müşterilerimize güvenilir, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Filomuza kattığımız 50 yeni Mercedes-Benz Actros L 1848 LS ile operasyonel gücümüzü daha da artırırken, sürücülerimize daha yüksek konfor sunmayı ve müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz Türk ile sürdürdüğümüz iş ortaklığını bu yatırımla daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Filomuza katılan yeni araçların şirketimize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.