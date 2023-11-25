Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NELERİ ETKİLİYOR?

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşmişti.

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

ERDOĞAN’IN AZALTMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.