Resmi Gazete’de yer alan kararda, Komisyonun milli seviyede tek asgari ücret uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırdığı belirtildi. Ayrıca 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde uygulanacak asgari ücret desteğinin aylık bin 270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık’a kadar sürdürdüğü, bu süreçte gerçekleştirilen üç toplantı sonucunda kararın alındığı kaydedildi. Kararın, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmamasına rağmen toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edildiği ifade edildi.

Kararın gerekçesinde, asgari ücretin işçilere ödenmesi zorunlu olan en düşük ücret olduğu vurgulanarak, Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca bunun bir pazarlık ücreti olmadığına dikkat çekildi. Komisyonun karar sürecinde işçilerin geçim şartları, enflasyon hedefleri ve çeşitli ekonomik göstergeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiği aktarıldı.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi kapsamında alınan kararın, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.