Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda yaygın şekilde kullanılan VDMK yapısı, modern finansman ve kredi riski yönetimi teknikleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. Garanti BBVA’nın gerçekleştirdiği bu ihraç, aynı zamanda sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayan yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Krediler Menkul Kıymetleştirildi

İşlem kapsamında Garanti BBVA bilançosunda yer alan krediler, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) bünyesinde kurulan TMKŞ Garanti BBVA Birinci Varlık Finansmanı Fonu’na devredilerek menkul kıymetleştirildi. Oluşturulan yapı sayesinde krediler, yatırımcılara VDMK olarak sunuldu.

Bu yapı, bankaya yeni bir likidite kaynağı sağlarken, aynı zamanda sermaye yeterlilik rasyolarını destekleyen bir mekanizma oluşturdu.

VDMK İhracına Yoğun Talep

Garanti BBVA’nın VDMK ihracı, yatırımcılar tarafından beklentilerin üzerinde ilgi gördü. Güçlü teminat yapısı ve yapılandırılmış finansman modeli sayesinde işlem, nitelikli yatırımcılar açısından cazip bir yatırım alternatifi olarak değerlendirildi.

Mahmut Akten: “Önemli Bir İhtiyaca Karşılık Veriyor”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gerçekleştirilen işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Müşterilerimize farklı yatırım kanalları ve finansman seçenekleri sunmayı, sermaye piyasalarını geliştiren yenilikçi ürünlere imza atmayı önemsiyoruz. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı, aktif-pasif yönetimimizi güçlendiren ve yatırımcılarımıza teminatlı, yapılandırılmış bir ürün sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım oldu. Gördüğümüz yoğun talep, bu ürünün piyasada gerçek bir ihtiyaca karşılık geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi finansman çözümleriyle değer yaratmaya devam edeceğiz.”

TMKŞ: Sermaye Piyasalarına Katkı Sağlıyor

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz ise yaptığı açıklamada, VDMK ihraçlarının sermaye piyasaları açısından önemine dikkat çekti:

“Garanti BBVA’nın kaynak kuruluş olduğu VDMK ihracında, işlem altyapısının kurulmasından menkul kıymetleştirme sürecine kadar yapının hayata geçirilmesine katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür ihraçlar, VDMK’nin bilanço yönetimi ve alternatif finansman açısından sunduğu potansiyeli somut biçimde ortaya koyarken, sermaye piyasalarımızın ürün çeşitliliğine de önemli katkı sunuyor. Önümüzdeki dönemde bankalar ve finansal kuruluşlarla birlikte yenilikçi finansman çözümlerini piyasaya kazandırmayı sürdüreceğiz.”

Sermaye Piyasalarında Yeni Dönem

Garanti BBVA’nın VDMK ihracı, bankacılık sektöründe alternatif finansman kaynaklarının artırılması, bilanço yönetiminde etkinlik sağlanması ve yatırımcılara teminatlı yeni ürünlerin sunulması açısından önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.