Yürüyüş boyunca protestocular, ABD’nin 2014’ten bu yana uyguladığı ve sayısı bini aşan yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Göstericiler ayrıca ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve ücret artışı çağrısında bulundu.

Başkentte yürüyüşe destek veren Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, düzenlediği mitingde ekonomik adımları açıkladı. Rodriguez, asgari ücretin 240 dolara yükseltildiğini duyurarak bunun son yılların en yüksek artışı olduğunu belirtti. Emekli maaşlarının da yüzde 40 artırılarak 70 dolara çıkarıldığını ifade etti.

Petrol üretimine de değinen Rodriguez, ülkenin günlük 1 milyon 400 bin varil üretim seviyesine yeniden ulaştığını söyledi. Ayrıca Chevron, Shell, Eni, Repsol ve BP gibi uluslararası enerji şirketleriyle yeni anlaşmalar imzalandığını açıkladı.

Öte yandan başkentte sendikalar da ayrı bir protesto düzenledi. Plaza Morelos’ta toplanan gruplar, özgür seçim ve ücret artışı talepleriyle Miraflores Sarayı’na yürümek istedi ancak güvenlik güçleri yürüyüşe izin vermedi. Sendikalar, protestoların mayıs ayı boyunca süreceğini duyurdu.

ABD yaptırımları, 2015 yılında Venezuela’nın “ulusal güvenliğe tehdit” ilan edilmesiyle genişletilmiş; 2018’de altın, 2019’dan itibaren ise petrol ve finans sektörlerini kapsayacak şekilde ağırlaştırılmıştı. Bu süreçte ülkenin petrol ticareti kısıtlanmış ve ABD’deki varlıkları dondurulmuştu.