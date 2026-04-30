Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla geçen hafta İtalya'nın Sicilya Adası yakınlarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in hukuk dışı müdahalesi ile karşılaştı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail donanmasının 31'i Türk vatandaşı 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22'sine Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ettiği bildirildi. Filodaki insan hakları savunucularının birçoğundan haber alınamadığı belirtilen açıklamada, "İsrail, uluslararası sularda gerçekleştirilen bir baskınla filoya ait tekneleri ele geçirdi. Teknelere çıkan askerler, motorları ve navigasyon sistemlerini imha ettikten sonra yüzlerce sivili yaklaşan büyük bir fırtınanın yolunda hasarlı teknelerde mahsur bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Birçok teknenin yardım isteme yeteneklerinin kasıtlı olarak ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Filodakiler denizde önceden planlanmış bir ölüm tuzağıyla karşı karşıya kalırken, Gazze halkı yıllardır süren amansız bir açlık ve katliam kampanyasının birincil hedefi olmaya devam ediyor. Bu gece uygulanan mantık aynı: İsrail devleti ölüm şartlarını oluşturuyor, hayatta kalma araçlarını sabote ediyor ve sonra ‘doğanın' veya ‘şartların' işi bitirmesini bekliyor" denildi.



Açıklamada, "Bu korsanlıktır. Bu, Girit yakınlarında açık denizde insanların hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesidir. İsrail'in kendi sınırlarının çok ötesinde hiçbir sonuçla karşılaşmadan tam bir cezasızlıkla hareket edebileceğini iddia etmesidir" ifadeleriyle tepki gösterildi.

"Hiçbir devletin uluslararası suları sahiplenme, denetleme ya da işgal etme hakkı yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, İsrail'in bunu yaparak kontrolünü Avrupa kıyıları açıklarındaki Akdeniz'e kadar genişlettiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ne doğru seyreden filodaki yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.



Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk olarak 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaşmıştı. Filo, "Bahar Misyonu"na buradan katılım sağlayan teknelerle birlikte 26 Nisan'da Akdeniz'e açılarak, Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.