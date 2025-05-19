"Gençliğin emeği olmadan sanayi yükselmez"

Anlamlı bir tarihte genç işçilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, “Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir” dedi.

2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektör

Metal sektörünün ülke ekonomisindeki kilit rolüne dikkat çeken Işıkhan, sektörün yılda 94 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %40’ını karşıladığını belirtti. “Otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede üretim yapan bu sektör, 195 bin iş yerinde yaklaşık 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu iş gücünün 564 bini 30 yaş altı gençlerden oluşuyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor” dedi.

Kadın genç işçilerin sayısı artıyor

Işıkhan, genç işçiler arasında kadınların oranının %17’ye ulaştığını vurgulayarak, “Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini alıyor. Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor” diye konuştu.

Sendikalaşmada sektör ortalamanın üzerinde

Bakan Işıkhan, metal sektöründe sendikalaşma oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye genelinde işçilerin sendikalaşma oranı %15 civarındayken, bu oran metal sektöründe %19 düzeyinde. Metal iş kolunda çalışan yaklaşık 1 milyon 987 bin işçiden 382 bini sendikalı. Yalnızca Türk Metal Sendikası’nın üye sayısı 294 bine yaklaştı” ifadelerini kullandı.

"Gençler dijital dönüşümün merkezinde olacak"

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en fazla etkilediği sektörlerin başında metal sanayisinin geldiğini belirten Işıkhan, “Yapay zekâdan otomasyona kadar pek çok alanda gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu dönüşüm, gençlerimiz için büyük fırsatlar sunuyor. Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu alanda gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda çalışmasını destekliyoruz” dedi.

“Uluslararası iş birliğini önemsiyoruz”

Kurultaya katılan Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu temsilcilerine de değinen Işıkhan, emeğin evrensel bir değer olduğunu belirtti. “Türk Metal Sendikası, yerli değerlerle evrensel sendikacılığı birleştiren vizyoner bir yapıya sahip. Türkiye olarak barıştan, kalkınmadan ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz” dedi.

“Genç işçilerin cesareti geleceğe ışık tutuyor”

Konuşmasını genç işçilere seslenerek tamamlayan Işıkhan, “Kurultaylar, geleceği birlikte inşa etmenin provasıdır. Bu provada sizin heyecanınız ve kararlılığınız göz dolduruyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, alın terini baş tacı ederek genç işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.