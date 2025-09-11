Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının tamamen dış siyasetten etkilendiğini ifade ederek, “Şu anda piyasada bir hareketlilik var. Altının ani yükseliş ve düşüşlerinde halkın da etkisiyle hareketlenme oluyor ama beklenen yoğunluk yok. Altının yükselişi tamamen dış siyasete dayanıyor. Savaşlar ve diğer gelişmeler fiyatları etkiliyor. Altının nereye gideceğini biz de korkuyla bekliyoruz” dedi.

Vatandaşların en çok gram altına yöneldiğini belirten kuyumcu, “Eskiden düğünlerde çeyrek ya da yarım altın tercih edilirken artık gram altın ön plana çıktı” diye konuştu.

Güncel altın fiyatlarının ise gram altında 4 bin 930 lira, çeyrek altında 7 bin 900 lira, yarım altında 15 bin 800 lira, tam altında 31 bin 800 lira, Ata lirada ise 33 bin lira civarında olduğu belirtildi.