İstanbul Jandarma Ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna geçti.

Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding’in değişik sanayi kollarında faliyet gösteren küçük çaplı 110 civarında da şirketi bulunuyordu. Şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerin de aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

MASAK Raporlarıyla Ortaya Çıktı: 121 Şirkete TMSF Kayyım Atandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

MASAK ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla başlatılan soruşturmada, holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgeler ile vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü belirlendi.

Soruşturmada, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden örgütün çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumluluğu dağıttığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ortaya çıktı. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçeği yansıtmadığı ve bu işlemlerle suç gelirlerinin sisteme sokularak aklandığı değerlendirildi.

Elde edilen bulgulara göre suç örgütü, yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde yatırım yaparak hem ekonomik gücünü artırmaya hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştı.

Yapılan operasyon sonucunda 121 şirkete TMSF kayyım olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.