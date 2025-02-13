Üretim süreçlerinde %100 atık kâğıt kullanarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayan Varaka, 11 Şubat 2025 tarihinde 3 ay vadeli, 150 milyon TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracını Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Emlak Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla başarıyla tamamladı. Varaka; bu fonu, atık kâğıt tedarik zincirini güçlendirmek, üretim kapasitesini artırmak ve daha verimli bir üretim modeli geliştirmek için kullanacak.

Hurda kâğıda yeniden hayat vererek millî servete dönüştüren Varaka Kâğıt, sürdürülebilir büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Varaka’nın katılım finans ilkeleriyle tamamen uyumlu olan sukuk ihracı, sürdürülebilir büyüme ve alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirme hedefi doğrultusunda stratejik bir adım olarak dikkatleri üzerine çekti. Sukuk işleminin en önemli adımı olan katılımcı güvenini, ikinci 70. yılına adım atan Albayrak Grubu’nun uluslararası standartları ile güçlü bir markası olmasıyla gerçekleştiren Varaka, böylelikle sektörde yeni bir döneme adım attı.

Şirketin finansal vizyonunu ve yatırımcı güvenini değerlendiren Varaka Kâğıt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Topak, “Varaka Kâğıt olarak, Türkiye’nin en güçlü sanayi gruplarından biri olan Albayrak Grubu’nun sağlam finansal yapısı ve vizyoner yatırım anlayışı ile hareket ediyoruz. İlk sukuk ihracımıza yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, yalnızca şirketimize duyulan güvenin değil, aynı zamanda grubumuzun finansal gücünün ve sermaye piyasalarındaki etkisinin açık bir göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Varaka’dan 150 milyon TL Tutarında Başarılı Sukuk İhracı

Albayrak Grubu bünyesinde yer alan, Türkiye’nin en büyük çevre dostu kâğıt üreticilerinden biri olan Varaka Kâğıt, 150 milyon TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladı.

Mehmet Topak konu ile ilgili, “Albayrak Grubu’nun finansal istikrarı ve geniş vizyonu sayesinde, yalnızca kâğıt üretiminde değil, sermaye piyasalarında da güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, finansman olanaklarımızı genişleterek hem yatırımcılarımız için güvenilir ve kârlı bir yatırım aracı sunmaya hem de çevre dostu üretim modelimizle sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Gerçekleştiren işlem neticesinde geri dönüşümden elde edilen gelir sukuk yatırımcılarının getirilerini oluşturacak, böylece Varaka Kâğıt çevre dostu üretim modeliyle finansal istikrarı bir araya getiren öncü bir yapı inşa etmiş olacak.

Sektör Öncülüğünde Yeni Bir Adım

Varaka Kâğıt, gerçekleştirdiği sukuk işlemi ile sektör öncülüğünde yeni bir adım attı. Böylelikle Varaka, alternatif finansman kaynaklarına erişim çalışmalarına sukuk ile yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye sermaye piyasalarına güçlü bir giriş yaparak faizsiz finansman enstrümanlarını çeşitlendiren Varaka Kâğıt, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı onayla önemli bir ihraç gerçekleştirdi. Şirket, ihraçtan sağladığı finansmanı atık kâğıt tedariki, geri dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin artırılması için kullanacak.

Sukuk Nedir?

Sukuk, faizsiz finans prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilen bir yatırım aracıdır. Kira sertifikası olarak da bilinen sukuk, belirli bir varlığa dayalı olarak ihraç edilir ve yatırımcılara bu varlıktan elde edilen geliri paylaşma hakkı tanır. Geleneksel tahvillerden farkı, sabit faiz yerine gerçek ekonomiye dayalı getiriler sunmasıdır. Bu yönüyle, etik ve faizsiz yatırım arayan yatırımcılar için çekici bir seçenektir.