Yılbaşından bu yana 3,6 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, 367 gün vadeli, toplam 1 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

"Yenileme oranı %110 olarak gerçekleşti”

Uluslararası bankalarla kurduğu güçlü muhabir ilişkileri sayesinde yılın ilk sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Dünya genelinde devam eden finansal belirsizliklere rağmen, sendikasyon işlemimize gelen yüksek talep, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Bankamıza duyulan güvenin sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan sendikasyon kredimizi toplam 1 milyar dolar karşılığı tutarla, %110 oranında yeniledik. Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de geçen yılın aynı döneminde 14 olan en yüksek seviyede katılan banka sayısının bu işlemde ilk defa 18’ e çıkmış olmasıdır. Bu başarılı işlem, geniş muhabir ağımızın yanı sıra muhabir bankalarla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesidir” dedi.

Üstünsalih, işleme ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Bu işlemimize, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen sendikasyon kredimizde yer almayan 9 yeni bankanın katılım göstermesi ve 7 bankanın da katılım tutarlarını artırması bizim için oldukça değerli. Bu vesileyle, güçlü destekleriyle işlemimize katkı sağlayan tüm muhabir banka temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“Sendikasyon işlemlerimizi sürdürülebilirlik odağında şekillendirmeyi sürdürüyoruz”

Üstünsalih, sürdürülebilirlik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü duruşumuz doğrultusunda, 2021 yılından bu yana sendikasyon kredilerimizi sürdürülebilirlik temalı olarak yeniliyoruz. Nisan 2024 itibarıyla bu kredileri Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz ile tam uyumlu hale getirerek sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha somut bir zemine taşıdık. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu çerçevedeki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’