Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım bu dönemde, 628,1 milyar TL fon toplarken, reel sektöre nakdi ve gayri nakdi 661,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor! Benzine gece yarısı zam geliyor İçeriği Görüntüle 2025 yılı sonuna göre yüzde 17,6 büyüyerek 922,4 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5,2 milyar TL net kâr elde ederek başarılı performansını sürdürdü.

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: “2026 yılının ikinci çeyreğini; sürdürülebilir büyüme anlayışımız, güçlü sermaye yapımız ve yürüttüğümüz faaliyetlerle başarılı bir şekilde tamamladık. Vakıf Katılım olarak temel önceliğimiz; topladığımız fonları üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyecek alanlara yönlendirerek reel ekonomiye kalıcı değer üretmektir. Bu kapsamda yılın ilk yarısında toplam 628,1 milyar TL fon toplarken, reel sektöre sağladığımız nakdi ve gayri nakdi finansman desteğini 661,6 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Aktif büyüklüğümüzü ise yıl sonuna göre %17,6 artırarak 922,4 milyar TL’ye yükselttik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, dengeli büyüme stratejimizin, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın ve güçlü operasyonel kabiliyetimizin önemli bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığının değer odaklı yaklaşımından güç alarak, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya ve belirlenen OVP ve TCMB ekonomi politikaları çerçevesinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.