Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde 21 yıldır arıcılık ile uğraşan 50 yaşındaki Fatih Koşar, ilkbaharda kanola çiçekleriyle başlayan sezonun karaçalı balı hasadıyla devam ettiğini, sırada ise çiçek balı hasadının bulunduğunu ifade etti. Yağışların doğadaki bitki örtüsünü güçlendirdiğini belirten Koşar, bunun arıların bal üretimine de olumlu yansıdığını söyledi.

Yaklaşık 100 kovanının bulunduğu arılıktan bu sezon 1,5 tonun üzerinde bal elde etmeyi bekleyen Koşar, üretimin yalnızca ayçiçeğine bağlı olmadığını, arıların akasya ve böğürtlen gibi farklı bitkilerden de nektar topladığını dile getirdi.

Arıların güçlü olmasıyla bal üretiminin doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Koşar, kovanlardaki arıların bakımından peteklerin hazırlanmasına ve balın hasat edilerek dinlendirme kazanlarında bekletilmesine kadar üretimin her aşamasında titizlikle çalıştıklarını anlattı.



"Bu yıl gerçekten çok güzel ve bereketli bir yıl"

Koşar, "Yaklaşık 21 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Kesinlikle bu yıl gerçekten çok güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hem arıcılık anlamında hem tarımsal anlamda çok güzel bir yıl, bereket var. Rabbim çok şükür güzel yağmurlar verdi. Biz öncelikle ilkbaharda kanolanın bereketiyle arılarımızı, askerlerimizi yetiştirdik. Sonrasında karaçalı balından balımızı aldık. Arkasından da hayırlısıyla inşallah çiçek balını hasat edeceğiz. Bu yıl yağmurların sayesinde çok güzel ve bereketli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde her yerde bu bereketin var olduğunu konuşuyoruz" dedi.



"Buradan bir buçuk tonun üzerinde beklentimiz var"

Koşar, "Bizim burada yaklaşık olarak 100 kovanımız var. Ama bizim iki, hatta üç arılığımız var. Burası daha çok bizim ana arı üretimi yaptığımız ve diğer arılıklarda bölüp buraya getirdiğimiz bölme arılarımızı analandırdığımız kovanlarımızın olduğu bir arılık. Yani burada diğer arılıklar kadar çok fazla olmasa da buradan yaklaşık bir buçuk tonun üzerinde bir beklentimiz var. İnşallah hasat ettiğimizde sonuca birlikte bakacağız. İnşallah bundan sonraki yıllarda böyle devam eder" diye konuştu.



"Asker varsa bal var, asker yoksa maalesef bal da yok"

Arıların bal üretimindeki önemine değinen Koşar, "Öncelikle asker yetiştirmeye çalışıyoruz çünkü asker varsa bal var. Asker yoksa maalesef bal da yok. Dolayısıyla biz onların ilaçlamalarını yapıyoruz, petek takıyoruz. Bu çerçeve, şu an hasat ettiğimiz çerçeve, emin olun defalarca elimizden geçmiştir. Yavru kontrolü, petek takılması, peteğin kabartılması aşaması gibi. En son burada hasat ettikten sonra bunları bal mutfağındaki makinelerde sağıp, inşallah bal dinlendirme kazanlarında dinlendirdikten sonra süzeceğiz ve kavanozlara koyacağız. Bunu sadece ayçiçeği balı olarak değerlendiremeyiz. Çünkü burada akasyalarımız var, özellikle böğürtlenlerimiz çok fazla. O yüzden bu bir sağım olduğu için bu balın içerisinde bir petek çerçevesinde abartmıyorum, en az 5 kilogram var" ifadelerini kullandı.