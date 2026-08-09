Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen tavsiye tarifesine göre işçilerin günlük kazancı, yaptıkları işe bağlı olarak 1.450 TL ile 1.600 TL arasında değişecek. Dayıbaşı ücretiyle birlikte bazı işlerde toplam ödeme 1.750 TL’ye ulaşacak.

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa’da hasat sezonu için hazırlıklar sürerken, tarım işçilerinin ücretleri de netleşti. Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 2026 hasat döneminde uygulanması tavsiye edilen ücret tarifesi 10 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacak.

En düşük günlük ücret 1.450 TL

Açıklanan tarifeye göre kesici olarak çalışan tarım işçilerinin günlük ücreti 1.450 TL olarak belirlendi. Bu işçiler için 150 TL dayıbaşı ücreti de eklenmesiyle toplam ödeme 1.600 TL olacak.

Sergici, sepetçi ve bandırma çekicisi olarak görev yapan işçilerin günlük ücretleri ise 1.600 TL olarak uygulanacak. Bu grupta da 150 TL’lik dayıbaşı ücretiyle birlikte toplam ödeme 1.750 TL’ye çıkacak.

Bandırmacı işçiler için de günlük ücret 1.600 TL, dayıbaşı ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Böylece bu işçiler için tavsiye edilen toplam günlük ödeme 1.750 TL olacak.

Taşıma ücretinde sabit tarife yok

Kararda tarım işçilerinin ulaşımına ilişkin ücretin ise sabit bir rakam olarak belirlenmediği bildirildi. Taşıma ücretinin işçi ve işveren arasındaki pazarlıkla belirlenmesi tavsiye edildi.

Öte yandan ücret tarifesi hazırlanırken 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin dikkate alındığı ve günlük çalışma süresinin 8 saat olarak esas alındığı belirtildi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan rakamların tavsiye niteliğinde olduğu ve üzüm hasat dönemi boyunca uygulanmasının öngörüldüğü kaydedildi.