Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve proje çözüm ortağı İdealkoç iş birliğinde yürütülen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi, firmaların operasyonel mükemmellik kültürünü güçlendiren ve sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen bir dönüşüm modeli olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar 5 grupta 50 firmanın katılımıyla yürütülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4 kez "En İyi Uygulama Örneği" seçilen proje, son grupta yer alan 9 firmada 144 milyon TL'lik operasyonel iyileştirme etkisi oluşturdu. Eğitim, saha danışmanlığı ve Japonya teknik inceleme programını kapsayan bütüncül model sayesinde firmalar üretim süreçlerindeki kayıpları azaltırken rekabet güçlerini de artırdı. Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan toplam ekonomik etki ise 297 milyon TL'ye ulaştı. İş Mükemmelliği UR-GE Projesi; firmaların görünmeyen iyileştirme alanlarını ortaya çıkararak operasyonel verimliliği artırıyor, süreçlerini daha yalın ve etkin hale getiriyor ve bu dönüşümü ölçülebilir sonuçlara dönüştürüyor.

"Gerçek dönüşüm, verimliliğin kurum kültürüne dönüşmesiyle başlar"

Projenin Türk otomotiv tedarik sanayi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken TAYSAD Genel Sekreteri Sevgi Özçelik, şu değerlendirmelerde bulundu: "İş Mükemmelliği UR-GE Projemiz üç stratejik faz üzerine inşa edildi. İlk fazda firmalarımıza yalın düşünce kültürünü ve temel yetkinlikleri kazandırıyor, ikinci fazda edinilen bilgiyi sahaya taşıyarak uygulamalı danışmanlık projeleri yürütüyor, üçüncü fazda ise yetişen firma içi uzmanların bu yaklaşımı kurumlarının tamamına yaymasını hedefliyoruz. Böylece firmalarımız yalnızca belirli süreçleri değil, tüm organizasyonlarını sürekli iyileştirme anlayışıyla yönetebilecek yetkinliği kazanıyor."

Ticaret Bakanlığının desteği ve proje çözüm ortakları İdealkoç'un metodolojik katkılarıyla yürütülen bu model sayesinde her yeni grupla birlikte hem kapsamımızı hem de oluşturduğumuz etkiyi büyütüyoruz diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "İlk döneminde 6 milyon TL, ikinci döneminde 17 milyon TL, üçüncü döneminde 45 milyon TL, dördüncü döneminde 85 milyon TL düzeyinde verimlilik kaynaklı ekonomik etki oluşturan projemiz, beşinci grupta ise 144 milyon TL'lik operasyonel iyileştirme etkisine ulaştı. Böylece ilk günden bu yana toplam 297 milyon TL'lik verimlilik kaynaklı ekonomik etki oluşturduk. Bu, yalnızca finansal bir sonuç değil; firmalarımızın rekabetçilik, verimlilik ve sürdürülebilir gelişim yolculuğunda kat ettiği mesafenin somut bir göstergesidir. Bizim için en büyük başarı ise firmalarımızda kalıcı bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturabilmektir. Ticaret Bakanlığımız tarafından üst üste "En İyi Uygulama Örneği" seçilen projemizin ulaştığı nokta, geliştirdiğimiz modelin sektörümüzün ihtiyaçlarına doğru cevap verdiğini ve her yeni dönemde daha da güçlendiğini gösteriyor. Rekabet gücünü artırmanın yolu, verimliliği bir proje olarak değil, kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimsemekten geçiyor."

Eğitimden sahaya, sahadan Japonya'ya uzanan dönüşüm modeli

Programın son aşamasında gerçekleştirilen Japonya teknik inceleme programı kapsamında katılımcı firmalar; SMC, Mazda, Toyota Kaikan, Aisin Corporation, JTEKT ve Toyotetsu gibi dünya çapındaki otomotiv tesislerini ziyaret ederek Japon sanayisinin Kaizen yaklaşımını ve en iyi uygulama örneklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Edindikleri deneyimleri kendi üretim süreçlerine taşıyan firmalar, dönüşüm yolculuklarını uluslararası iyi uygulamalarla güçlendirme imkânı elde etti.

6. Grup başvuruları başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen projenin 5. Grubu'nda yer alan 9 firma, proje kapsamında kalitesizlik maliyetlerini azaltırken stok devir hızlarını artırdı, israfları ortadan kaldırdı ve şirketlerinde kalıcı bir sürekli iyileştirme kültürü oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından "En İyi Uygulama Örneği" seçilen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi'nin 6. dönem başvuruları başladı. Kontenjanı 12 firmayla sınırlı olan yeni dönemde, operasyonel mükemmellik kültürünü güçlendirmek, verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü sürdürülebilir şekilde geliştirmek isteyen otomotiv tedarik sanayi firmalarının başvuruları kabul ediliyor.