Bankalar arasındaki rekabet, bazı kampanyalarda toplam kazancın 30 bin TL'nin üzerine çıkmasını sağlıyor. Ancak yüksek tutarlı ödemelerde yalnızca maaş taşıma taahhüdü değil, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, sigorta ürünü veya yakınını bankaya yönlendirme gibi ek şartlar da bulunabiliyor.

Bankaların Ağustos ayı emekli promosyonları

Yapı Kredi: Emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon ve ek ödüllerle birlikte toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Akbank: Maaşını Akbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlanıyor.

TEB: 36 ay maaş alma taahhüdü karşılığında emeklilere 21 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor. Kampanyada maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen temel ödeme bulunurken, otomatik fatura talimatlarıyla ek kazanç imkânı da sağlanıyor.

İş Bankası: Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek kampanyalarla toplam ödül 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.

QNB: Üç yıl boyunca maaşını bankadan alma sözü veren emekliler için nakit promosyon tutarı 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

DenizBank: Temel promosyon ödemesi 12 bin TL'ye kadar olurken, kredi kartı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin kullanılması halinde ek ödemelerle toplam kazanç 30 bin TL'ye ulaşabiliyor.

ING: Emekli maaşına göre koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Albaraka Türk: Maaşını bankaya taşıyan SGK emeklileri 20 bin TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek kampanyalarla toplam ödül 30 bin TL'ye kadar ulaşırken, referans kampanyası kapsamında da ilave ödeme fırsatı bulunuyor.

Kuveyt Türk: Emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunulurken, ek kampanya ve ürün avantajlarıyla toplam kazanç 15 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

Türkiye Finans: Maaş taşıma karşılığında 27 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve bonus imkânı sunuluyor. Yakınlarını bankaya yönlendiren müşteriler için 5 bin TL'ye kadar ek ödül bulunurken, toplam kazanç 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: Maaşını bankaya taşıyan emekliler için promosyon ve ek ödüllerle toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar yükseliyor. Nakit promosyonun yanı sıra kart harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ürünlerden yararlanılması halinde ek ödül alınabiliyor.

Kamu bankalarında ödeme maaşa göre belirleniyor

VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nda ise promosyon tutarı emekli maaşının seviyesine göre kademeli olarak belirleniyor.

VakıfBank'ta 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor.

Halkbank'ta 10 bin-14 bin 999 TL maaş alanlara 8 bin TL, 15 bin-19 bin 999 TL maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara 12 bin TL ödeme yapılıyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10 bin TL'nin altında geliri bulunan hak sahipleri de 5 bin TL promosyondan yararlanabiliyor.

Ziraat Bankası'nda da maaş dilimine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyon uygulanıyor.

En yüksek toplam ödeme 35 bin TL

Şekerbank'ın kampanyası ise toplam ödeme tutarı açısından öne çıkıyor. Banka, maaşını taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen emeklilere ek ödüllerle birlikte 35 bin TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuyor.

Kampanyada maaşı 0-9 bin 999 TL arasında olan emekliler için toplam ödeme 18 bin TL'ye kadar çıkarken, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlarda ek kampanyaların da etkisiyle toplam tutar 35 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca açıklanan en yüksek promosyon tutarına değil, kampanyanın hangi koşullarda geçerli olduğuna, taahhüt süresine ve ek ürün şartlarına da dikkat etmesi önem taşıyor. Özellikle yüksek toplam ödeme olarak duyurulan kampanyaların bir bölümünde, ek tutarın alınabilmesi için belirli bankacılık ürünlerinin kullanılması gerekiyor.