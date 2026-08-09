Türkiye tarım ekonomisinde küresel ölçekteki güçlü konumunu korurken, 2025 yılına ilişkin yeni veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin tarımsal hasılası geçen yıl 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye çıktı. Türkiye böylece Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisi olurken, dünyada 7'nci sırada yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin tarımsal hasılası tarihinde ilk kez 80 milyar dolar seviyesini geçti. Bir önceki yıl 74 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2025'te yaklaşık 9,2 milyar dolarlık artış gösterdi.

Dünya sıralamasında Türkiye'nin önünde 6 ülke var

2025 verilerine göre tarımsal hasılada dünyanın en büyük ekonomisi Çin oldu. Çin'in tarımsal hasılası 1 trilyon 298 milyar doların üzerine çıkarken, Türkiye 83,2 milyar dolarlık üretim değeriyle dünya sıralamasında 7'nci basamakta yer aldı. Türkiye'nin önünde Çin'in yanı sıra Hindistan, ABD, Brezilya, Endonezya ve Nijerya bulunuyor.

Bu tablo, Türkiye'nin özellikle Avrupa'daki konumunu da güçlendirdi. Türkiye, Avrupa'da tarımsal hasıla bakımından 1'inci sıraya yükselmiş durumda.

2002'den 2025'e dikkat çeken yükseliş

Türkiye'nin tarımsal ekonomisindeki büyüme uzun vadeli verilerde de görülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin tarımsal hasılası 2002 yılında 24,5 milyar dolar seviyesindeyken, 2023'te 72,9 milyar dolara yükseldi. 2024 yılında ise 74 milyar dolara ulaşarak dünya sıralamasında ilk 7'ye girdi.

2025 yılında kaydedilen 83,2 milyar dolarlık seviye ise Türkiye'nin tarımsal hasılasında yeni bir rekor anlamına geliyor.

“Dünyanın 6'ncı büyük tarım ekonomisi” iddiası doğru mu?

Son dönemde sosyal medyada Türkiye'nin dünyanın 6'ncı büyük tarım ekonomisi olduğu yönünde paylaşımlar görülüyor. Ancak mevcut resmi verilere göre bu ifade doğru değil.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Temmuz 2026 tarihli açıklamasında Türkiye açık şekilde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci olarak gösteriliyor. Dünya Bankası'nın tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin toplam katma değerini izleyen veri seti de Türkiye için 2025 yılına kadar veri sunuyor.

Dolayısıyla güncel veriler ışığında doğru ifade:

Türkiye, dünyanın 7'nci büyük tarım ekonomisi konumunda.

Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki sıralaması ise tarımsal üretimdeki gelişmelerin yanı sıra döviz kurları, emtia fiyatları, iklim koşulları ve diğer ülkelerin tarımsal üretim performansına bağlı olarak değişebilecek.