Düğün sezonunun en yoğun dönemlerinden biri yaşanırken kuyumculuk sektöründe beklenen satış hareketliliği oluşmadı. Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, tüketicilerin takı tercihlerinde değişikliğe yol açarken özellikle daha ince ve düşük gramajlı ürünler öne çıktı.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, piyasada altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket edeceği beklentisi hakim. Daha önce yüksek seviyelerden altın alan yatırımcıların önemli bir bölümü ise fiyatların yükselmesini beklediği için ellerindeki altını bozdurmakta acele etmiyor.

Bu durum, kuyumcularda yatırım amaçlı gram ve külçe altın satışlarının yavaşlamasına neden oluyor. Buna karşılık düğün sezonunda hediye amacıyla tercih edilen 0,25 gram, 0,5 gram ve 1 gramlık altınlarda belirli bir hareketlilik yaşanıyor.

Yüksek fiyat takı tercihlerini değiştirdi

Altın fiyatlarındaki artış, düğünlerde takılan ürünlerin gramajlarına da yansıdı. Daha yüksek bütçeli bilezik ve takılar yerine, vatandaşların bütçelerini zorlamayacak daha ince ve düşük gramajlı ürünlere yöneldiği belirtiliyor.

Kuyumcu mağazalarına giren vatandaşların önemli bir bölümünün öncelikle fiyat araştırması yaptığı, bütçesine uygun seçenekleri değerlendirdikten sonra alışveriş kararını verdiği ifade ediliyor.

Hasır bilezikte dikkat çeken gerileme

Öte yandan hasır bilezik fiyatlarında da zirve seviyelere kıyasla belirgin bir gerileme yaşandı. Mart-haziran döneminde gramı yaklaşık 9 bin 500 ila 10 bin 500 TL seviyelerinde işlem gören hasır bileziğin gram fiyatının, son dönemde 7 bin ila 8 bin TL bandına gerilediği belirtiliyor.

Böylece ürünün gram fiyatında zirve seviyelere kıyasla yaklaşık 2 bin TL'lik düşüş yaşanmış oldu.

Piyasada hareketlilik beklentisi sürüyor

Kuyumculuk sektöründe önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının seyri yakından takip ediliyor. Piyasanın hem yatırımcıların hem de düğün alışverişi yapacak vatandaşların kararlarında belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, mevcut hareketliliğin yıl sonuna kadar devam edebileceğini değerlendirirken, yüksek fiyatların satışların adet bazında artmasını sınırlayabileceğine dikkat çekiyor.