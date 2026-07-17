İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi üzerinden medyaya yansıyan iddialarla ilgili meclis kürsüsünden açıklama yaptı. Daire başına kira kaybı yaşandığı yönündeki iddiaları değerlendiren Yıldır, Uzundere'de hak sahiplerinin açtığı davaların belediye lehine sonuçlandığını aktararak, 'Bugüne kadar kaybettiğimiz bir kira davası yok' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır idaresinde yapıldı. Kültürpark 4 No'lu Hol'de bulunan Meclis Toplantı Salonu'ndaki oturumda, kenti ilgilendiren önemli kararlar alındı. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin sosyal medyaya yansıyan iddialar da gündeme geldi. Meclis üyelerinin, daire başına kira kaybı yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Vekili Yıldır, Uzundere'de açılan davaların hukuki sürecine ilişkin bilgi verdi.

'Davalar belediyemiz lehine sonuçlanıyor'

Başkan Vekili Yıldır, ülkedeki fiyat artışlarına dikkat çekerek, 'Uzundere'de hak sahiplerinin açtığı kira davaları belediyemiz lehine sonuçlanıyor. Bugün haberlerde çıkan Uzundere'de tazminat konusu, ilk bilirkişi raporuna dayanıyor. Söz konusu vatandaşın davası henüz sonuçlanmamış. Diğer hak sahiplerinin açtığı davalar gibi belediyemiz lehine sonuçlanacağını bekliyoruz. Kira konusunda kaybettiğimiz bir dava yok bugüne kadar. Fiyat ve pahalılık konusuna gelince, 2024 Aralık'tan 2025 Aralık'a geldiğimizde sadece doğalgazda yapılan zam yüzde 78' diye konuştu.

Mezarlıklar için iş birliği protokollerine oy birliği

Toplantıda ayrıca, kentteki mezarlıklarda yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan üç ayrı protokol görüşüldü. Örnekköy Yeni Mezarlığı, Kayadibi Kent Mezarlığı, Buca Zafer Mezarlığı ve Sarnıç Mezarlığı'nda yürütülecek mezar altyapısı, lahit ve mermer imalatlarına ilişkin üç ayrı iş birliği protokollerine ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarından oy çokluğuyla gelen önergeler, meclis oturumunda siyasi partilerin ortak desteğini alarak oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a söz konusu protokolleri imzalama yetkisi verildi.