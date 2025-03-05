Uzlaştırmada Yüksek Başarı Oranı

Uzlaştırma uygulamasının yüzde 83 başarı oranına ulaştığını ifade eden Bakan Tunç, "Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırma ile adalete erişimi güçlendiriyoruz. Aynı zamanda toplumsal barışa da önemli katkılar sunuyoruz. 2017'den bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, uzlaştırma sürecine giren dosyaların yüzde 83'ü tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. Böylece hem yargının iş yükü hafifledi hem de mağdurların zararları hızla giderildi" dedi.

32 Bin Uzlaştırmacıya Teşekkür

Adalet Bakanı, uzlaştırma süreçlerinde görev alan uzlaştırmacıların önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "İhtilafların büyümeden, barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözümlenmesine katkı sunan 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde Uzlaştırmaya Geniş Yer Verildi

Hukukun üstünlüğünü esas alan ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde uzlaştırmanın önemli bir yer tuttuğunu belirten Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde, alternatif çözüm yöntemlerine geniş yer ayırdık. Bu doğrultuda, uzlaştırma mekanizmasını daha da geliştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Adalet Sisteminde Hızlı ve Etkin Çözüm

Bakan Tunç, uzlaştırmanın taraflar arasındaki anlaşmazlıkları yargı süreçlerine taşımadan çözüme kavuşturduğunu belirtti. Tarafların karşılıklı anlaşma ile ihtilafları çözdüğünü ve mağdurun suç nedeniyle uğradığı zararların giderildiğini vurgulayan Tunç, "Bu sistem sayesinde yaşanan olaylar yeni ihtilaflar doğurmadan çözüme kavuşuyor. Böylece hem yargı yükü azalıyor hem de toplumsal uzlaşının sağlanması adına önemli bir adım atılmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.