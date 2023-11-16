Eskişehir’de kombi tamiri ve doğal gaz tesisatçılığı yapan Ateş Aydinç, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yüksek meblağlı faturalardan kaçınmanın yollarını anlattı. Doğal gazı ekonomik bir şekilde kullanmanın tüyolarını veren Aydinç, kombi bakımlarının havalar soğumadan önce mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Usta Ateş Aydinç son zamanlarda yasa dışı yollardan kombi tesisat ve tamirciliği yapan kişilerin çoğaldığını ve vatandaşların bu şahıslara güvenmemesi gerektiği konusunda uyarırken, mevcut arızaların tamir edilmeyebileceğini ya da fazla ücret alınabileceğini belirtti. Kombi bakımının yanı sıra çalıştırılan petek sayısının da önemli olduğunu ifade eden Aydinç, az sayıda yanan peteğin sıcaklığı kontrol edemeyeceğini ve kombiyi sürekli çalıştıracağı için faturayı kabartacağını söyledi.



“Vatandaşlara peteklerini kapatmalarını tavsiye ediyorum”

Usta Ateş Aydinç, yıllık kombi bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Soğuk havalarda meydana gelebilecek arızaların vatandaşları zor durumda bırakacağını ve tamir ücreti bakımından zorlayacağını ifade eden Aydinç, “Vatandaşların kombi bakımı için öncelikle güzel bir firmayı seçmeleri lazım. Asla korsan tamircileri tercih etmesinler, yoksa yanarlar. Kış günü gelmeden kombilere bakım yapmaları lazım çünkü kombi fanı bütün tozu hem dışarıya atıyor hem de emiyor. Fan tozlandığı zaman da kombi çok çalışıyor ve çok yakıyor. Vatandaşlar kombilere bakım yaptırırken peteklere de bakım yaptırsınlar. Gittiğimiz yerlerde peteklerden çamur ve pislik falan çıkıyor, üzülüyoruz. Bakım yaparken 100 TL vereceklerine 300 TL vermiş oluyorlar. Bazıları da her sene petekleri yıkatıyorlar, bunu da yapmasınlar. Peteklerin içindeki oksijenli su gittiği zaman petek dışındaki saclar çürümeye başlıyor. Ayrıca vatandaşlara peteklerini kapatmamalarını tavsiye ediyorum çünkü petekleri ne kadar çok kapatırlarsa kombinin üretimi artar ve faturaya çok yansır. Vatandaşlar, fatura çok gelmesin diye kullanmadıkları odalardaki petekleri kapatarak, kombinin çok çalışmayacağını ve faturanın düşük geleceğini sanıyor ama böyle bir şey yok. Kombi termostatı, kapalı peteklerin bulunduğu odadaki soğukları alınca devamlı çalışıyor ve hiç durmuyor. Durmayınca da gaz haddinden fazla yakıyor. Bu yüzden dikkat edilmeli ve kombi bakımı dürüst adamlara yaptırılmalı. Eğer güvenilmez kişilere yaptırırlarsa başlarına çok büyük felaket gelir, en büyük felaket de para olur” dedi.