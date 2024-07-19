Dünya genelinde birçok kurumun ve firmanın etkilendiği internet sorunu ve siber aksaklık için çalışma yürüten USOM, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte, çözüm önerileri SİP üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz” denildi.