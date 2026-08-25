U18 Milli Futbol Takımı'nın, İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla başladı. Teknik Direktör Eyüp Saka yönetiminde 24 Ağustos Pazartesi günü çalışmalarına başlayan Ay-yıldızlıların hazırlık kampı 28 Ağustos Cuma günü sona erecek.

U18 Milli Takımı'na kamp dönemi içinde değişen oyun kuralları ve UEFA talimatları ile ilgili bir de eğitim verildi. MHK üyesi Sebahattin Şahin tarafından verilen eğitime oyuncular ve teknik heyet katıldı.

U18 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Tolga Sancak (Göztepe), Emir Gündoğdu (Konyaspor), Emir Arslan (Gençlerbirliği), Hüseyin İşlek (Pendikspor)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş), Yasin Akçay (Trabzonspor), Ramazan Özçelik (Antalyaspor), Kerem Biçer (Beşiktaş), Ata Yanık (Konyaspor), Eren Taşkıran (Beşiktaş), Üveys Yasir Satık (Fenerbahçe), Barış Baş (Corendon Alanyaspor)

Orta Saha: Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Mustafa Deniz Karadeniz (Samsunspor), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe), Yaman Suakar (Kasımpaşa), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Cem Taylan Halaco (Nürnberg), Tarık Buğra Kalpaklı (Fatih Karagümrük), Hakan Yılmaz (Trabzonspor), Ali Demirbilek (Fenerbahçe), Güven Atalay (Başakşehir)

Forvet: Mustafa Coşkun Tosun (Çaykur Rizespor), Ada Yüzgeç (Galatasaray)

Teknik Direktör: Eyüp Saka