Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı'na katılacak genç yeteneklerin listesini açıkladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde 26-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden lise çağındaki 78 genç yetenek bir araya gelecek. Kampta genç oyunculara, aralarında Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, Saddiq Bey, 2023 NBA şampiyonu Thomas Bryant, Washington Wizards oyuncusu Bub Carrington, NBA efsanesi Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez, 2021 NBA şampiyonu ve 3 kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton, Orlando Magic oyuncusu Jalen Suggs ve Philadelphia 76ers oyuncusu Jabari Walker'ın da bulunduğu mevcut ve eski NBA oyuncuları, antrenörler ve yetkililer rehberlik edecek.

Katılımcılar, kamp süresince atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3'e 3 müsabakaları, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 karşılaşmalarda mücadele edecek.

BWB Next Up formatının ilk uygulaması İstanbul'da

2002 ve 2008 yıllarında gerçekleştirilen BWB Avrupa organizasyonlarının ardından İstanbul, üçüncü kez Basketball Without Borders kampına ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki organizasyon, aynı zamanda BWB'nin yeni formatı olan 'BWB Next Up' programının ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA'nın küresel yetenek gelişimi ve topluma erişim programı BWB'nin 25. yılı kapsamında duyurulan yeni formatta, ABD dışından seçilecek 80'er genç erkek ve kadın oyuncu için iki ayrı kamp düzenlenecek. Kamplarda öne çıkan oyuncular, NBA ve AT&T WNBA All-Star organizasyonları kapsamında gerçekleştirilecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek.

Kadınlar BWB Next Up organizasyonunun ise 2026 sonbaharında düzenlenmesi planlanıyor.

Başarılı oyuncular ödüllendirilecek

Kampın son gününde düzenlenecek törende, sahadaki performansları ve liderlik özellikleriyle öne çıkan katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda Kim Bohuny Kamp MVP'si, Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonluğu, En İyi Savunmacı ve Playoff MVP'si ödülleri sahiplerini bulacak.

BWB'den NBA'e 155 oyuncu

NBA'in son sezonunun açılış gecesinde takım kadrolarında yer alan 135 uluslararası oyuncunun 50'den fazlasının geçmişte BWB kamplarına katıldığı belirtildi. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray ve Pascal Siakam da daha önce BWB organizasyonlarında yer alan isimler arasında bulunuyor. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4 bin 900'den fazla genç yeteneği ağırlayan BWB kapsamında, organizasyonun eski katılımcılarından 155 sporcu daha sonra NBA veya WNBA'de forma giydi.

NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkedeki 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların listesi şu şekilde:

'Jose Dias (Angola), Facundo Mathieu, Enzo Roth (Arjantin), Riak Akhuar, John Aryang, Yahya Başaran, Antonio Browne, William Troy Hamilton (Avustralya), Manu Agbason (Azerbaycan), Hassan Oshobuge Abdulkadir (Bahreyn), Aaron Ona Embo (Belçika), Imran Subasic (Bosna Hersek), Lucas Moro, Victor Santos (Brezilya), Isaiah Clarke, Noah D'Acre, Kenyon St. Louis, Kingston Thomas (Kanada), Boran Yue, Zhanfeng Zhou (Çin), Marek Houska, Martin Sibal, Martin Simko (Çek Cumhuriyeti), Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Lucas Troels-Smith (Danimarka), Malvin Duran (Dominik Cumhuriyeti), Robert Kangur (Estonya), Mathias Fabien, Messi Yangala (Fransa), Mansour Bayo, Mamadou Samba, Herbert Roland Senghore (Gambiya), Lucai Anderson, Paul Plato, Caspar Vossenberg (Almanya), Angelos Zoupas (Yunanistan), Vince Gaspar (Macaristan), Lapo Santini (İtalya), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahili), Gabrielius Buivydas, Jokubas Kukta, Kristupas Sabeckas (Litvanya), Luca Balducci, Yair Olano (Meksika), Luka Malovic, Marko Popovic (Karadağ), Tawhiri Cate, Liam Keogh, Zach Rampton (Yeni Zelanda), Justin Akengbowa, Kalu Miracle Ebubechukwu (Nijerya), Prince Carino (Filipinler), Lukasz Lysek (Polonya), Miguel Sousa (Portekiz), Dwight Gaines (Porto Riko), Ameer Hausawi, Azam Yakan (Katar), Serigne Saliou Mbodji (Senegal), Petar Bjelica, Matija Lukic, Ognjen Simjanovski (Sırbistan), Lun Jarc (Slovenya), Taejoon Park (Güney Kore), Emmanuel Aguer Majak (Güney Sudan), Eghosa Odeje (İspanya), Troy Hilamani Kaufusi (Tonga), Abderahmen Bouguerra, Adem Rafrafi (Tunus), Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk, Ömer Şık (Türkiye), Dmytro Datsenko (Ukrayna), Oliver Bishop, Maxx Tjongondjoza (Birleşik Krallık), Kevin Gutierrez ve Julio Vasquez (Venezuela).'