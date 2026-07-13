Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ekonomisiyle, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle, gençlik ve spor yatırımlarıyla çok güzel ve modern bir Malatya inşa ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya ili Darende ilçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİDİDER) tarafından düzenlenen 'Geleneksel Pilav Şenliği' etkinliğine katıldı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen pilav şenliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yığılhan mevkiinde düzenlenen etkinliğin kendisini 2008 yılına götürdüğünü ifade ederek, 'İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yaptığım dönemde, muhtarlarımız ve bölgede yaşayanlar ısrarla buraya piknik alanı yapılmasını talep etti. Burada sadece su vardı. Bizim için çok önemli. Burası bizim buluşma alanımız. Buraya her bölgeden insanlar geliyor. Daha öncede bu etkinliğe katılmıştım ve bu alanı şu anki haliyle görünce ne kadar isabetli bir çalışma yaptığımızı bir kez daha gördüm. Zaman içinde bunu geliştirip, düzgün hale getireceğiz' dedi.

'Geleneksel Pilav Şenliği'nin bu yıl 14'üncüsünün düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Er, 'Bu tür etkinlikle, kardeşlik hukukunun artması ve dayanışma açısından son derece önemli' ifadesini kullandı. Renk, dil, din, ırk ve mezhep farklılıklarının toplumun zenginlikleri olduğuna dikkati çeken Başkan Er, 'Bu farklılıkları kırılma noktası olarak göstermeye çalışan şer güçleri var. Ama bizler bu tür etkinliklerle bunları bertaraf ediyoruz. Farklılıklarımız kesinlikle zenginliğimizdir, biz buna inanırız. Malatya'mızda Ramazan etkinliklerinde yaptıklarımızı Muharrem Ayı'nda da yaptık. Bizim renklerimiz ve dillerimizin farklılığı zenginliğimizdir. Biz burada; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürdüyle ve Türküyle bir aradayız. Kimse bizim aramıza nifak sokamaz. İslam coğrafyasına bakın Muharrem Ayı dolayısıyla söylüyorum bir tane Muaviye ya da Yezid ismi bulamazsınız. Çünkü hepimiz 'Hüseyni Duruşu' yanındayız. Birlik, beraberlik ve düzenimize hiç kimse halel getiremez' şeklinde konuştu.

Malatya'nın depremden sonra ciddi bir şekilde yaralarını sardığını ifade eden Başkan Sami Er, 'Hiçbir ülkenin ve devletin altından kalkamayacağı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Malatya'da 124 bin, Türkiye genelinde 550 bin konut yapıldı. Doğanşehir'in nüfusu 36 bin ve buraya 7 bin 828 konut yaptık. 31 bin 500 nüfusa tekabül ediyor yani yeni bir Doğanşehir inşa ettik. Bunun yanında yeni bir Malatya inşa ettik. Sadece şehri inşa etmedik; geleceğin Malatya'sını tasarladık. Çok modern ve güzel bir Malatya inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve bütün bakanlarımızın büyük gayret ve destekleriyle Malatya ayağa kalktı. Malatya'da 3 ay içerisinde rezerv alanlarının organizasyonunu yaptık, sadece Yeşilevler 8 ayda tamamlandı. Malatya'da inşaatlar bitmiş vaziyette, teslimatlar sürüyor. Konteynerler kalkınca Malatya'da depremin esamesi görülmeyecek. Ankara'dan gelen destekle bizde valimiz, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla iyi bir sinerji oluşturduk, Malatya ayağa kalktı' dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın geleceği için önemli ve vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Er, 'Malatya'nın birkaç ay sonra nasıl farklı bir hale geldiğini hep birlikte göreceğiz. Biz ekonomisiyle, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, kültürüyle, gençlik ve spor yatırımlarıyla nasıl bir Malatya inşa ettiğimizi hepimiz müşahede edeceğiz' dedi.

Başkan Er, 17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 28'inci Kayısı Festivali ve Fuarına herkesi davet ederek, Malatya'nın normalleştiğini ve şehrin festivallerle, fuarlarla geleceğe koştuğunu da sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. İstek ve önerileri dinleyen Başkan Er, 'Bahçe yollarını yapacağız. Yayla yollarını da açıyoruz' dedi. Esnafla çay içip, sohbet eden Başkan Er, ilçelerde önemli bir yol çalışması yürüttüklerini söyledi.