Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında kent gündemine oturan Mavişehir Pazar yeri esnafının eylemleri başta olmak üzere, sokak hayvanları düzenlemesi ve yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Toplantının ana gündem maddesi olan Mavişehir Pazar yeri esnafının eylemlerine değinen Başkan Hatice Gençay, kamuoyunda dolaşan fahiş zam iddialarını sert bir dille yalanladı. Kurum olarak böyle bir tahakkuk yapmadıklarını belirten Gençay, 'Mavişehir'de iddia edildiği gibi yüzde 300 ya da yüzde 400'lük bir zam söz konusu değildir. Kullanılan alan içerisinde 26 metrekarelik bir yerin yıllık katı atık ve genel giderler dahil toplam tahakkuku 188 bin TL'dir. Bu da aylık bazda 15 bin TL'ye denk gelmektedir. Bu iddiayı ortaya atanlar bunu ispatlasınlar. Eğer usulsüz farklı ödemeler yapıldıysa, bunu kurum adına savcılığa bizzat biz taşıyalım' dedi.

Gençay, zammın yasal çerçeve içerisinde yapıldığını belirterek, 'Biz yeniden değerleme oranına göre zam yaptık, bu standarttır. Bütçe hazırlanırken belediye meclisimizin aldığı bir karardır ve esnafımıza kolaylık olsun diye bir yıllık bedeli 3 taksit halinde tahsil ediyoruz' diye konuştu.

Mavişehir'deki protestoların temel sebebinin geçmiş dönem alışkanlıkları olduğunu ifade eden Başkan Gençay, 'Yıl 2012'lerden 2026'ya geldi. 2012'deki Didim ile şu anki Didim bir değil. O zaman yapılan uygulamaları bugüne taşımamalıyız. 2026 yılındaki tüm modernizasyon çalışmalarını belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Biz esnafımıza sadece 'Kiramızı ödeyin' dedik. Aylık 15 bin TL gibi makul bir rakam artık ödensin. Takdiri kamunun vicdanına bırakıyorum' açıklamasında bulundu.

Mavişehir'in yeni çehresiyle ziyaretçi akınına uğradığını belirten Gençay, geçmiş yıllara oranla bölgedeki insan sirkülasyonunun ve esnafın iş hacminin ciddi şekilde arttığını vurguladı.

Sosyal medyada ve basında yer bulan 'gözleme tezgahı elinden alınan kadın üretici' konusuna da açıklık getiren Başkan Gençay, üreticinin usulsüz faaliyet yürüttüğünü belirteek şöyle konuştu:

'Bu üreticimiz pazar yerinde her türlü işi yapıyordu. Orada yeni bir düzenleme yapınca; kendisi baharat, kuru gıda ve peynirlerin satıldığı alanda yer talebinde bulundu. Kendisine bizzat sordum: 'Siz orada daha önce ne yapıyordunuz?' O da 'Önce sebze ve baharat satıyordum' dedi. Kendisine 'Tekrar bu işi yapacaksanız resmi müracaatınızı yapın, değerlendirelim' dedik ancak kendisi daha sonra herhangi bir resmi müracaatta bulunmadı'

Pazar yerindeki temizlik uyarıları esnasında kullandığı iddia edilen ifadelere de değinen Gençay, 'Eğer orada çöpler rastgele atılıyorsa, çevre kirliliği varsa bizim 'burası temiz olmalı, pis olmamalı' dememiz gayet doğaldır. Düzenleme yapılmadan önceki halleri ortadaydı, esnafımız rahat iş yapsın diye dünya kadar hizmet götürdük. Çevre temiz olmalı dediğimizde, insanlar 'pislik' kelimesini nasıl üzerlerine alınıyor anlamıyorum. Ben kimseye hakaret etmem; Türkçe'yi son derece doğru ve yerinde kullanırım' dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Valilik kanadından gelen talimatlar doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Gençay, şu bilgileri paylaştı:

'Valimiz başkanlığında yapılan toplantıda, sokak hayvanlarının 2 ay içerisinde toplanması yönünde bir karar alındı. Biz hali hazırda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mevcut bir barınağımız var, ayrıca 20 dönümlük yeni bir alan için tahsis müracaatında bulunduk. O süreç sonuçlanıncaya kadar, protokol gereği sokaktan aldığımız can dostlarımızı önce kendi barınağımıza getiriyoruz. Burada aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini tamamlayıp, sağlıklarına kavuşturduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine gönderiyoruz'

Başkan Gençay, konuşmasını ' 'Borcumuz var' deyip köşemize çekilmedik; aksine hep proje ürettik. Bu kadar ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde Didim'e 'Mavişehir Yaşam Alanı'nı kazandırdık. İş yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Didim halkı bizden yeni projeler bekliyor, çok yakında yeni müjdelerimiz olacak' sözleriyle noktaladı.