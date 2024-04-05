Havza Kaymakamlığı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' ile yürütülmekte olan ‘Bal Çiçeği Ayçiçeği Projesi' kapsamında, 690 paket yağlık ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştirilmiş olup Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde dağıtımı gerçekleştirilecektir. Projenin toplam maliyeti 5 milyon 98 bin 750 TL olup 2 milyon 800 bin TL bakanlık katkısı şeklindedir. 300 paket Havza, 40 paket Vezirköprü, 200 paket Ladik, 50 paket Kavak, 100 paket Bafra ilçelerine verilecektir” dedi.

Ayçiçeği üreticilerine tohumların ekimi, hastalık ve zararlılar ile yabancı ot mücadelesi konularında bilgi veren Sağlam, ”Önceki yıllarda tecrübesi olan üreticilerimizin özellikle granstar(GS) ve clearfield plus(CLP) çeşitlerde kullanılacak yabancı ot ilaçlarına dikkat edilmeli, toprak sıcaklığı 8-10 dereceye gelmeden ekim yapılmamalı, ekim derinliği doğru ayarlanmalı, yağışlı günlerden sonra mildiyö hastalığı, orabanj yabancı otu için arazi kontrollerinin yapılması üretimde verimlilik için oldukça önemlidir. Ayrıca kahverengi kokarca, çayır tırtılı, güz tırtılı içinde arazi kontrollerinin sıkılaştırılarak il/ilçe müdürlükleri teknik personeli ile istişare içinde olmanızda oldukça önemlidir. Üreticiler konu ile ilgili üretim alanlarındaki dikkat çekecek şekilde gelişim bozukluğu ya da hastalık zararlı tespiti durumunda mutlaka ilçe müdürlüklerimize ulaşmalıdır" diye konuştu.

Törende konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ise ilçelerinde tarımsal üretimi her zaman desteklediklerini, daima çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Çiftçiler açısından, yapılan tohum desteğinin tarımsal üretimde çok önemli bir kazanç olduğunu belirten Kaymakam Ayvat, üreticilere bol bereketli bir üretim sezonu diledi.

Fotoğraf çekiminin ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.