Amasya'nın Merzifon ilçesinde 30 Eylül Cumartesi günü yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazda 4’ü üniversite öğrencisi 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.



Kazada hayatını kaybeden Amasya Üniversitesi’nin 4 öğrencisinden biri Taşova Yüksel Akın MYO Posta Hizmetleri 1. sınıf öğrencisi Semanur Tahtakılıç, sınıfında ve konferans salonunda düzenlenen programda yâd edildi. Sırasında fotoğrafının konulduğu alana arkadaşları ve öğretmenlerinin karanfil bıraktığı anma programında Taşova İlçe Müftüsü Ferhat Koçak dua etti. Daha sonra konferans salonunda devam eden programda, Tahtakılıç’ın fotoğraflı salona girdiğinde dönem arkadaşları bir anda ayağa kalkıp alkışladı.



Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten MYO Müdürü Dr. Öğr. Üy. Ercan Şahin, “Acı bir durum. Okula kayıt yaptırmaya gelen öğrencimiz, kendi umutları hayalleri vardı burada. Bir meslek sahibi olmak istiyordu. Onun hayallerini inşallah, buradaki arkadaşları gerçekleştirecek. Öğrencimiz Semanur’a ve hayatını kaybeden diğer öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Başka otobüsle seyahat eden sınıf arkadaşı Ayşegül Zehra Ekinci de “Ben de arkadaşım gibi aynı firmayla geliyordum. Ondan bir sonraki otobüsle geliyordum. Buraya bütün umutlarım ve heyecanımla birlikte geliyordum. Arkadaşımız için çok ama çok üzüldüm. O umuduyla gelip, o umudun yarıda kalması orada bırakılması çok zor bir durum. Hepimiz adına ailesine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.