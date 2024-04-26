30 BİN M2 ALANDA 80 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ

Messe Stuttgart Genel Müdürü Ufuk Altıntop: “Bu yıl 14.sünü düzenlediğimiz fuarımız 6 salonda, 30 bin m2’lik alanda ziyaretçileri ile buluşuyor. IBAKTECH; Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya (Resmi ülke pavilyonu olarak), Slovenya, Bulgaristan, Azerbaycan, Çin, İran, Lübnan ve Ukrayna gibi ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcıya ve 500'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayede ziyaretçiler farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleri ile iletişim kurarak iş birlikleri ve ticari ilişkiler geliştirebilecekler. Önceki yıllarda Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu bölgelerinden gelen 80 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan IBAKTECH, katılımcılarına yeni pazarlara ulaşma fırsatları sunarken, sektör profesyonellerinin yatırım kararlarında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

FEDIMA ÜYELERİ TOPLAM CİROSU 6.7 MİLYAR EURO

FEDIMA-Avrupa Fırıncılık, Şekerleme ve Pastacılık Sektörlerine Yönelik Malzeme Üreticileri ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı Thomas Lesaffre: “ Avrupa’da çok güçlü bir büyüme görüyoruz son 2 yılda özellikle covid sonrasında gelirde yüzde 30’luk bir artış var üyelerimizin gelirlerinde. İstihdam açısından da yüzde 9’luk artış söz konusu. Fedima’ya Avrupa ve Türkiye’deki üye firmaların toplam cirosu 6.7 milyar euro. Aynı zamanda yine üyelerimizin yapmış olduğu ihracata bakacak olursak; Avrupa’dan yapılan ihracat (bunlar muhteviyat ya da malzeme ihracatı) 2022 - 2023 yılları arasında yüzde 20’lik bir artış yaşandı. Genel durumla ilgili baktığımızda pozitif gelişmeler var ama zorluklar da söz konusu. Kalifiye çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Hammadde fiyatlarındaki artışlar da zorlayıcı etki yaratıyor. Haziran 2022’den bu yana fiyatlarda yüzde 8-14’lük bir artış söz konusu. Bu da yaşanan genel enflasyon artışından kaynaklanıyor. Tedarik zinciri ile ilgili yaşanan zorluklar da mevcut. Lojistik sektöründe dünyanın genelinde sıkıntı mevcut ve hammadde bulunması çok zor.

IBAKTECH SEKTÖR PROFESYONELLERİ İÇİN İLHAM MERKEZİ

Thomas Lesaffre: “FEDIMA bünyesinde yer alan tüm GIDABİL üyeleri de dahil olmak üzere hepsinin içinde Türkiye Almanya’dan sonra pazar payı olarak 2. sırada yer alıyor. Biz FEDIMA olarak her yıl genel kurulumuzu başka bir ülkede yapıyoruz. Bu yıl Eylül ayında Türkiye’de yapacağız. Amacımız Türkiye’de pazarın daha çok içine girip yeni iş birlikleri oluşturmak. Bu kapsamda Ibaktech çok başarılı bir fuar, çok farklı milliyetten insanları bir araya getiriyor. Pazardaki gelişmelerle ilgili ziyaretçiler Ibaktech’te ilham alıyor. Türk üreticileri dünyanın başka yerlerinde de üretim yapmalı. Buradaki bir sade ekmeğe bile diğer ülkelerde talep artışı gözlemliyoruz. Ayrıca Türk üreticileri dünyanın farklı bölgelerindeki ürünleri de Türkiye’ye getirip tüketicilere sunabilirler. Buradaki ana unsur “keyif” lezzetten keyif almak. Bunu dikkate alarak stratejiler yapılmasında fayda var” açıklamasında bulundu.

Fuar; ekmek – pasta makinaları, hamur makinaları, ekmek – pasta katkı maddeleri, çikolata ve üretim teknolojileri, dondurma ve üretim teknolojileri, ambalaj makinaları, dekor malzemeleri, fırın – pastane ekipmanları, pişiriciler, gıda ve içecek, gıda & içecek makine ve ekipmanları, konveyör sistemleri ve ekipmanları, makine ekipmanları otel, cafe – bar mutfak ekipmanları, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler, mobilya dekorasyon, dernek, sektörel yayınlar gibi tüm sektörleri tek çatı altında bir araya getiriyor.