Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Karabük Ülkü Ocaklarının yeni hizmet binasının açılışı ve sertifika töreni kapsamında Karabük'e geldi.

Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen programda konuşan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan gençlere resmi sertifikalar takdim ettiklerini söyledi.

Sertifikaların gençlerin hem eğitim hem de iş hayatına katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, '2026 yılı itibarıyla 5 binden fazla gencimize bu sertifikaları ulaştırdık. Bir gencimizi bile kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp devletine, milletine ve ailesine faydalı birey haline getirebilirsek görevimizi yapmış oluruz' dedi.

Ülkü Ocaklarının Türk gençliğine vatan sevgisi, milli duruş ve tarih şuuru kazandırmayı amaçladığını ifade eden Yıldırım, gençlerin devletine ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra ahlaki değerlerin korunmasının önemine değinen Yıldırım, gençleri spor, sanat, kültür, teknoloji ve eğitim faaliyetleriyle desteklediklerini belirtti.

Ülkü Ocaklarının yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını dile getiren Yıldırım, 'Bugün gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu, alkol, dijital bağımlılık gibi unsurlara karşı onları korumaya çalışıyoruz. Gençlerimize sadece bilgi değil, aynı zamanda irade ve sorumluluk da kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türk düşünce hayatına yön veren isimlerin eserlerini gençlerle buluşturduklarını anlatarak, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın eserlerinden oluşan yayınların Ülkü Ocaklarındaki eğitim faaliyetlerinde kaynak olarak kullanıldığını söyledi. Türkiye'nin geleceğinde Türk gençliğinin önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin güçlenmesine katkı sunduğunu ve Türk milletinin yeniden yükseliş dönemine girdiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Karabük Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mesleki ve sosyal eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Program, Karabük Ülkü Ocaklarının yeni hizmet binasının açılışıyla sona erdi.