CHP'li Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılında Manisa'da düzenlenen hayır programına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki hayır yemeğinin ardından Zeyrek'in mezarını ziyaret eden Özel ve Yavaş, dualarla anma gerçekleştirdi.

Özgür Özel ile Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla Manisa'da düzenlenen anma programına katıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel ve Yavaş, Zeyrek için okutulan dualara eşlik etti. Programa çok sayıda vatandaş, partili ve belediye yöneticisi katıldı.

Hayır yemeğinin ardından Özel ve Yavaş, Zeyrek'in kabristanının bulunduğu Çatal Mezarlığı'na geçti. Burada merhum başkanın mezarını ziyaret eden heyet, dua ederek karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde Ferdi Zeyrek, sevenleri tarafından bir kez daha rahmet ve özlemle anıldı. Yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.