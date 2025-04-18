Zelenskiy, mutabakat zaptı fikrinin ABD tarafından önerildiğini belirtirken, bu adımın anlaşmanın Ukrayna Parlamentosu'nda resmen kabul edilmesinden önce atılacağını vurguladı. ABD'nin, özellikle Donald Trump döneminde askeri yardımlar karşılığında Ukrayna’dan talep ettiği nadir toprak elementlerine yönelik ilgisi biliniyor. Bu çerçevede taraflar arasında sürdürülen müzakereler, kritik minerallerin temini açısından stratejik önem taşıyor.

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko da gün içinde yaptığı açıklamada, iki ülkenin değerli madenler konusunda yürüttüğü görüşmelerde “önemli ilerleme” kaydedildiğini ve yakın zamanda resmi bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti.

İmzalanacak mutabakat zaptının ardından, Ukrayna'nın zengin maden kaynaklarının ABD ile daha kapsamlı bir iş birliği temelinde değerlendirilmesi planlanıyor.