Üç ayların manevi iklimine girildiğini hatırlatan Arpaguş, Regaib Gecesi’nin milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaib Gecesi’nin, Yüce Allah’ın kullarına lütuf ve ikramlarını hatırlatan müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Arpaguş, bu gecenin kalplerin uyanışına vesile olduğunu ifade etti.

Arpaguş mesajında, “Zamanın hızla akıp gittiği bir dünyada Regaib Gecesi, bizleri durup düşünmeye, hayatımızı muhasebe etmeye ve bireysel ile toplumsal sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeye çağırır. Niyetlerimizi yenileyerek kalplerimizi iyiliğe, adalete, merhamete ve hakkaniyete yöneltmemiz gerektiğini hatırlatır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür mübarek vakitlerin, sıradanlığın içinde körelen kalpleri uyandırmak için ilahi bir hatırlatma olduğuna dikkat çeken Arpaguş, insanın hayatını değer verdiği ve yöneldiği şeyler etrafında şekillendirdiğini belirterek, gönlün yöneldiği istikametin söz, tutum ve davranışlara da yön verdiğini kaydetti.

Regaib Gecesi’nin, Allah’ın rızasına uygun bir hayat sürme çağrısı olduğunu dile getiren Arpaguş, mesajını şu temennilerle tamamladı:

“Bu mübarek aylarda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, gönüllerimizin hakiki değerlere yönelmesini ve hayatımızın istikamet bulmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor, İslam coğrafyasında devam eden zulüm ve şiddetin bir an önce sona ererek yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum.”