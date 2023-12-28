Ukrayna vatandaşı Oksana Stakhovska, Safranbolu İlçe Müftülüğü’ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti.

Stakhovska, için ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Stakhovska’ya bilgiler verildi.

Daha sonra yapılan dua ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Stakhovska’ya ‘İhtida Belgesi’ ile birlikte Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye edildi. Stakhovska, Sena ismini aldı.