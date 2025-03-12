Bayern Münih Avantajını Korudu

İki Alman ekibi Bayern Münih ile Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geldiği mücadelede, ilk maçta 3-0'lık üstünlük sağlayan Bayern Münih, rövanşta da hata yapmadı. Takımın yıldız golcüsü Harry Kane, 52. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. 71. dakikada Alphonso Davies'in golüyle skoru 2-0'a taşıyan Bayern, toplamda 5-0'lık sonuçla çeyrek finale adını yazdırdı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin ekibi, güçlü savunmasıyla rakibini gol yemeden elemeyi başardı. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen ise Avrupa defterini kapattı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Golüyle Inter Turladı

İlk maçta Hollanda'da Feyenoord'u 2-0 mağlup eden Inter, San Siro'daki rövanşta da avantajını koruyarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Marcus Thuram’ın golüyle öne geçen İtalyan ekibi, 42. dakikada Jakub Moder'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. 51. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımına yeniden üstünlük sağladı. Maçın 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bırakan Hakan, performansıyla takdir topladı. Inter, toplamda 4-1'lik skorla çeyrek final biletini aldı.

Liverpool-PSG Maçı Penaltılara Kaldı

Anfield'da oynanan gecenin en kritik karşılaşmasında, Paris'teki ilk maçı 1-0 kaybeden PSG, rövanşta erken bir golle umutlandı. 12. dakikada Ousmane Dembele’nin golüyle öne geçen Fransız ekibi, Liverpool’un ikinci yarıda kurduğu baskıya direnerek maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, çeyrek finale yükselen ekibi penaltı atışları belirledi.

PSG'de Vitinha, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele ve Desire Doue penaltıları gole çevirirken, Liverpool'da sadece Mohamed Salah isabet buldu. Darwin Nunez ve Curtis Jones’un penaltı vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtararak takımını kurtardı. Penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan PSG, adını çeyrek finale yazdırdı. Lig aşamasını 21 puanla lider tamamlayan Liverpool ise son 16 turunda turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Inter ve PSG, kupa yolunda kritik bir engeli aşarak devler sahnesindeki iddialarını sürdürdü.