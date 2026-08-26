Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile karşılaşmak üzere Macaristan'a gitti.

Bordo-mavili ekip, tur için kritik önem taşıyan karşılaşmada yarın TSİ 21.30'da Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı. Özel uçak ile Macaristan'a hareket eden bordo-mavili takımın kadrosunda 21 futbolcu yer aldı.

Kırmızı kart cezalısı olan Nwaiwu'nun yanı sıra tedavileri süren Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu ile birlikte yeni transfer Fabinho maç kordusunda yer almazken, Karadeniz ekibinin kadrosunda şu isimler yer aldı:

'Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo.'