Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde. Türk milleti tıpkı geçmişteki gibi, bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor' dedi.

Bakan Kacır, Ahlat ziyaretine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerinin sancaktarlığını icra ettiğini ifade etti.

'Türk milleti bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor'

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Biz kökü mazide olan atiyiz. Anadolu'nun fetih üssü, İslam'ın kubbesi, bu topraklardaki ebedi varlığımızın simgesi Ahlat'ta idik. Selçuklu Kabristanı'nda ecdadımızı rahmetle ve dualarla yad ettik. Kabine toplantısını, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdik. Şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan tarihi yürüyüşün en güçlü sembollerinden biri olan bu topraklar, asırlardır vatan uğruna verilen mücadelenin, fedakarlığın ve milletimizin köklü devlet geleneğinin izlerini taşıyor. Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde. Türk milleti tıpkı geçmişteki gibi, bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor.'