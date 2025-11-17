Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, ilk teknik değerlendirmelerin uçağın önce kuyruğunun koptuğunu, ardından gövdenin üç parçaya ayrıldığını gösterdiğini söyledi.

Kazaya ilişkin bulguların kesinleşmesi için karakutu çözümlemelerinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer” ifadelerini kullandı. Karakutuların şu anda TUSAŞ tarafından detaylı olarak incelendiğini aktardı.

“C-130’lar 1957’den Bu Yana Güvenle Kullanılıyor”

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki C-130 tipi uçakların uzun yıllardır görev yaptığını hatırlatan Güler, modelin genel olarak güvenilir olduğuna dikkat çekti. Güler, 1999 yılında yaşanan motor yangını olayına da değinerek uçağın buna rağmen güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti.

Kesin Sonuçlar İnceleme Sonrasında Açıklanacak

Bakan Güler, olayın nedenine ilişkin kesin tespitin ancak karakutu verilerinin çözülmesiyle yapılabileceğini vurgulayarak, tüm teknik çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.