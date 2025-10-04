Ekovitrin dergisine röportaj veren Arzu erdem, medyanın gerçek mânâda yayıncılık yaptığına inanmak için önce ilkelere bakmak gerektiğini, eğer yayıncılık toplumun değerlerinden besleniyor ve ortak faydayı gözetiyorsa, işte o zaman hakiki yayıncılıktan söz edilebileceğini söyledi.

Arzu Erdem milli ve manevi değerleri koruyan, birlik ve beraberliği güçlendiren, topluma umut ve moral veren bir yayıncılık anlayışıyla yola çıktıklarını, medyanın milletin hafızasını diri tuttuğuna ve gelecek nesillere ışık olduğuna inandıklarını belirtti.

TYT Türk için asıl reytingin milletin duasında, güveninde ve gönlünde yer bulmak olduğunun altını çizen Arzu Erdem, “Biliyoruz ki ekran bir gün kapanır ama kalplerde açılan kapılar kalıcıdır” diye konuştu.

YAYINCILIKTA KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Televizyon yayıncılığında manevi içeriklerde hedeflerinin bilgi verici, gönül dünyasını zenginleştirici ve gençlere doğru bir rehber olacak programlar sunmak olduğunu belirten Arzu Erdem, medyanın sadece eğlendirmek için değil, aynı zamanda insanın ruhunu beslemek ve kalbine huzur vermek olduğunu anlattı.

Arzu Erdem yayınlarında kadınlara önem veren programları yapacaklarını, kadınların üretime, topluma ve ülke geleceğine katkılarını desteklediklerini, TYT Türk Genel Müdürü ve aynı zamanda avukat olan kızı Su Erdem liderliğinde, kadınların emeğini ve katkısını yüceltmek, yalnızca bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonu olarak kabul ettiklerini kaydetti. Erdem, “Biz yenilikçi vizyonu ve misyonu olan, öncü bir yayın politikasıyla hareket ediyoruz. Herkesin yaptığını tekrar eden değil; yapılmayanı yapan, söylenmeyeni söyleyen, gündeme yeni bir bakış açısı kazandıran bir yayıncılık anlayışıyla yol alıyoruz” diye konuştu.

YAYINCILIK TOPLUMUN DEĞERLERİNDEN BESLENMELİ

Türkiye’de televizyon yayıncılığının en önemli eksikliğinin, aslında bir yön pusulasına sahip olmaması olduğuna değinen Arzu Erdem, “ Yayınların çoğu, reyting kaygısıyla günübirlik tartışmalara ve popüler içeriklere odaklanıyor. Oysa televizyon, bir toplumun ortak aklını, vicdanını ve değerlerini yansıtan bir ayna olmalıdır. Boşluk tam da burada doğuyor: Milletin ruhunu besleyen, gençleri bilinçlendiren, aileyi güçlendiren programlar yeterince üretilmiyor. Medyanın gerçek mânâda yayıncılık yaptığına inanmak için, önce ilkelere bakmak gerekir” dedi.

Toplumun değerlerinden besleniyor ve ortak faydayı gözetiyorsa işte o zaman hakiki yayıncılıktan söz edilebileceğini vurgulayan Arzu Erdem, “Biz TYT Türk’te tam da bu anlayışla yol alıyoruz. Sosyal medyanın da ön plana çıkışı inkâr edilemez bir gerçek. Ancak sosyal medya çoğu zaman denetimsiz, bilgi kirliliğine açık ve hızlı tüketilen içeriklerle dolu. Bu noktada televizyonun sorumluluğu daha da artıyor. Biz bunu yaparken popüler kültürün peşinden sürüklenmek yerine, sosyal medyayı doğru bilgiye yönlendiren, değerlerimizi genç kuşaklara ulaştıran bir köprü olarak kullanmayı hedefliyoruz. Yani televizyonun köklü güveniyle sosyal medyanın hızını buluşturmak, bizim vizyonumuzda bir zorunluluktur” ifadesini kullandı.

TYT TÜRK MİLLETİN VİCDANI VE BİR AİLE KANALIDIR

TYT Türk’ü klasik yayıncılığın ötesinde yeni bir anlayışı milletimizin ekranına taşımak istediklerini belirten Arzu Erdem, “TYT Türk’ü kurarken bir slogan olsun diye değil, bir iddia ve sorumluluk bilinciyle ‘Türkiye’nin Yeni Televizyonu’ dedik. Yeniliğimiz, sadece teknolojik imkânlarda değil; yayıncılığın ruhunda, bakış açısında ve toplumla kurduğu gönül bağında yatıyor. Hedefimiz, reyting uğruna değerlerinden ödün vermeyen, toplumu ayrıştırmayan, aksine her kesimi kucaklayan bir yayın politikası yürütmektir. TYT Türk, milli ve manevi değerleri koruyarak çağın yeniliklerine uyum sağlayan, hem eğlendiren hem öğreten, hem bilgilendiren hem de bilinçlendiren bir vizyonla yoluna devam etmektedir” diye konuştu.

ASIL REYTİNG MİLLETİMİZİN DUASI VE GÜVENİDİR

Televizyonda reytingin önemli olduğunu ancak reytingin doğru işler yapıldığında kendiliğinden geldiğinin altını çizen Arzu Erdem, “Esas olan, milletin gönlünde karşılık bulmaktır. 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak konumlandırmamız da bu anlayışın bir parçasıdır. Çünkü aile, toplumun en sağlam temeli, geleceğin en güvenli limanıdır. Biz ‘Aile varsa gelecek var’ derken aslında sadece bir slogan söylemiyoruz; milletimizin köklerine, değerlerine ve geleceğine dair bir taahhütte bulunuyoruz. Gençlerimize rol model olacak, eğlenceyi seviyeli ve değerlerimizle uyumlu şekilde sunacak, hayatın içinden örneklerle yol gösterecek yayınlar hazırlıyoruz. Ailenin güvenle izleyebileceği, kuşakları birbirine yaklaştıran programlarla aslında reytingin ötesinde bir hedefimiz var: Toplumsal bütünlüğümüzü pekiştirmek. Reytinglerden beklentimiz elbette var; ancak bizim için asıl reyting, milletimizin duasında, güveninde ve gönlünde yer bulmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki ekran bir gün kapanır ama kalplerde açılan iz kalıcıdır” dedi

İNSAN HAYATINA DOKUNAN YAYINCILIK

TYT’nin bilgi, güven ve değer üçlüsüne bağlı kaldığını, ekonomi programlarımızda sadece rakamları, borsa dalgalanmalarını ya da piyasa hareketlerini değil; iş dünyasının emek hikâyelerini, girişimciliği ve üretimin bereketini ön plana çıkaracaklarını ifade eden Arzu Erdem, “Bizim farkımız, ekonomiyi insan hayatına dokunan yönüyle ele almak olacak. Spor konusunda bakışımız da; sadece skor ve sonuç odaklı değil, sporu bir ahlâk, bir kültür, bir birlik unsuru olarak görmek. Elbette maç özetleri, maç yorumları ve spor analizleri olacak; ancak bunun yanında gençleri spora teşvik eden, sporun dostluk ve kardeşlik yönünü işleyen içerikler de sunacağız. Sinema ise milletimizin hayallerini, değerlerini ve duygularını perdeye taşıyan en güçlü sanatlardan biri. Türk sinemasının klasiklerinden dünya sinemasının seçkin örneklerine, perde arkası röportajlardan yönetmen bakış açılarına kadar geniş bir yelpazeyi izleyicilerle buluşturmayı planlıyoruz. Diğer taraftan siyasette, günlük polemiklerin değil; çözüm odaklı, milletin ihtiyaçlarına ses veren bir yayıncılığa öncelik vereceğiz. Magazin ise bizde dedikodudan çok uzak, daha çok kültür, sanat, edebiyat ve başarı hikâyeleri odaklı olacak. Çünkü biz inanıyoruz ki medya, insanı yüceltmek için vardır, küçültmek için değil. TYT Türk’te hedefimiz, bu farklı alanların hepsinde ortak bir değer ortaya koymak: Güvenilir, yapıcı, milli ve manevi temellere yaslanan yayıncılık” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK YILDIZ TÜRK MİLLETİDİR

Yayın politikalarında hedeflerinin; farklı sesleri, farklı tecrübeleri ama aynı milli ve manevi değerleri gözeten ortak bir çatı altında birleştirmek olduğuna vurgu yapan Arzu Erdem, “Bu yüzden yeni transferler konusunda da çok titiz davranıyoruz. . Seda Sayan’dan Derya Baykal’a, Aydan Şener’den Pınar Altuğ’a kadar her biri ekran kültürüne damga vurmuş isimlerdir. Bunun yanında Nuray Başaran, Cengiz Semercioğlu, Esra Tokelli gibi alanının uzmanı gazeteci ve yorumcular da kanalımıza ayrı bir zenginlik katmaktadır. Popülerlik tek başına bizim için yeterli değil. Biz, ekranın karşısına geçtiğinde seyircisine güven veren, sözüyle ve duruşuyla toplumda karşılığı olan isimlerle yolumuza devam edeceğiz. Elbette sürprizlerimiz olacak. Yeni projeler, yeni yüzler, gençlere ilham verecek isimler kademeli olarak TYT Türk ekranlarında yer alacak. Ama her zaman söylediğim gibi; bizim için en büyük yıldız, milletimizin kendisidir. TYT Türk, bu anlayışla yoluna devam edecek” dedi.

MEDYA SADECE EĞLENDİRMEZ RUHU DA BESLER

Özellikle manevi değerlere yönelik yayınların sadece Ramazan ayında olmayacağını ifade eden Arzu Erdem, “Ramazan, elbette ayrı bir bereket ve rahmet ayıdır; ama milletimizin inanç iklimi yılın her gününde canlıdır. TYT Türk olarak bu şuurla, cuma günlerini, kandil gecelerini, bayram sabahlarını daima özel içeriklerle taçlandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca sadece ülkemizle sınırlı değil; Mekke’den Medine’ye, Kudüs’ten Balkanlar’daki tarihi camilerimize kadar kutsal toprakları ve dünyadaki inanç merkezlerini ekranlarımıza taşıyacağız. Çünkü bu mekânlar, sadece inanç değil aynı zamanda tarih, kültür ve medeniyet mirasımızdır. Manevi içeriklerimizde hedefimiz; bilgi verici, gönül dünyasını zenginleştirici ve aynı zamanda gençlerimize doğru bir rehber olacak programlar sunmaktır. Biz inanıyoruz ki medya, sadece eğlendirmek için değil; aynı zamanda insanın ruhunu beslemek, kalbine huzur vermek için de vardır. TYT Türk’te bu anlayışla yayınlarımızı sürdüreceğiz” bilgilerini verdi.

ARZU ERDEM'İ YAKINDAN TANIYALIM

TYT Türk televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Yardım Eğitim Vakfı Genel Başkanı Arzu Erdem 1970 yılında Almanya Heilbronn Sontheim'da doğdu. Aslen Malatyalıdır. Eski milletvekili Arzu Erdem, dilbilimci, pedagojik destek uzmanı, adli bilirkişi, eğitimci; İstanbul Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi "Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Proje Yönetmeliği" eğitimlerini tamamlayarak uzmanlık Sertifikası’nı, 1997 itibarı ile Yeminlik Tercümanlık belgesi, 2011 itibari ile de Adli Bilirkişilik belgesini almıştır. Kişisel gelişim, siyaset bilimi, toplam kalite anlayışı, rekabetçi pazar stratejileri, yatırım politikaları ve benzeri dallarda uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır. Çeşitli dergiler ve kitaplarda yazı ve akademik tercümeleri yayınlamıştır. Erdem’in Dijital Vatan adında bir kitabı bulunuyor.

Vakıf çalışmalarında bulunan Erdem; otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında aile şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce, Fransızca ve Latince bilen Erdem evli ve 2 çocuk annesi.