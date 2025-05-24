Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yaşanan gecikmenin sorumlusu olarak firmaların geç ödeme yapmasını gösterdi. “Tütün firmaları avans vermediğinde bu iş yapılamaz hale gelir. Üretici masraflarla baş edemez,” diyen Başkan Pütün, avansların zamanında yatırılmasının üretim sürecinin devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Geçim kaynağımız tütün”

Tütün üreticisi Cemile Ata ise, tütünün Beyağaç halkı için sadece bir tarımsal ürün değil, aynı zamanda bir geçim kaynağı olduğuna dikkat çekti. “Çocuklarımızı tütün parasıyla okutuyoruz, düğünümüzü yapıyoruz. Ya hayvancılık ya da tütün üretimi yapıyoruz. Bu bizim hayatımız,” diyen Ata, üretim sürecinin Şubat ayında başlayıp Eylül ayına kadar sürdüğünü, ürün satışından elde edilen gelirin ise genellikle Şubat-Mart aylarında alındığını belirtti.

Tütün üretimi: Şubat’tan Eylül’e uzanan zorlu bir süreç

Tütün üretiminin yoğun emek ve sabır isteyen bir süreç olduğunu anlatan Başkan Pütün, üretimin Şubat ayında toprak ilaçlamasıyla başladığını, fidelerin özel hazırlanmış ocaklarda yetiştirildiğini söyledi. “Toprağın ilacı verildikten sonra naylonla kapatılır ve ardından tohum atılır. Her gün sulama yapılır. Nisan ayında fidanlar tarlaya dikilir. Ancak bu yıl avanslar geç geldiği için çiftçiler geç kaldı,” dedi.

Tütün üretiminin Beyağaç’ta sadece ekonomik değil, sosyal bir öneme de sahip olduğunu vurgulayan Başkan Pütün, “Devletimizin de tütün üreticisine destek vermesi gerekiyor. Ege’nin kırsalında yaşayan insanların büyük bölümü tütün ve hayvancılıkla geçiniyor. Bu iki sektör olmazsa hayat idame ettirilemez,” ifadelerini kullandı.

Geç gelen ödemelere rağmen, bazı belediyelerin destekleri ve duyarlı firmaların yatırımlarıyla üreticiler bir nebze olsun nefes aldı. Tavas, Kale ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle üreticilere bir miktar avans sağlandı ve dikim çalışmaları başladı.

Ancak üreticiler, hem firmaların hem de devletin sürdürülebilir bir üretim modeli için zamanında ve yeterli destek sağlamasını talep ediyor.